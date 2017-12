Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Mit positiven Gedanken in die Pause

Südbadenliga-Aufsteiger tritt zum Kellderduell in Oberkirch an. Schlüsselspiel für beide Mannschaften

Handball, Südbadenliga: TV Oberkirch – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). (sle) Der Knoten will einfach nicht platzen bei den Handballern aus der Bergstadt. Auch gegen die SG Waldkirch/Denzlingen musste der TV St. Georgen erneut ohne Punkte das Spielfeld verlassen. Viel Zeit, um mit der jüngsten Niederlage zu hadern, bleibt den Jungs vom Roßberg allerdings nicht, denn am Samstag reist der Aufsteiger zum nächsten Kellerduell beim TV Oberkirch.

Die Gastgeber blieben im bisherigen Saisonverlauf ebenfalls hinter den Erwartungen zurück und rangieren mit nur vier Punkten direkt vor St. Georgen. Dass die Ortenauer mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sind, zeigte sich Ende November, als die Oberkircher ihren Spielertrainer Stephane Robin von seiner Trainertätigkeit freistellten. Die Mannschaft um die erfahrenen Dennis und Timo Roll, sowie Alex Fies wurde vor der Saison mit den beiden Franzosen Xavier Greyenbuhl und William Trinidade und einigen Spielern aus der eigenen Jugend verstärkt. Besonders die Langzeitverletzung des Kroaten Tomislav Barberic schmerzt die Ortenauer aktuell sehr.

Oberkirch betitelt das Aufeinandertreffen mit St. Georgen im Vorfeld als Partie „in der ein Sieg her muss, egal wie“. Zu erwarten ist eine hitzige Partie, in der beide Mannschaften versuchen werden, alles in die Waagschale zu werfen. Für die St. Georgener ist ein Sieg ebenso dringend notwendig wie für den Gastgeber. Ein Erfolg zum Ende eines tollen Handballjahres wäre vor allem psychologisch sehr wertvoll, um mit positiven Gedanken ins neue Jahr zu starten. Die Bergstädter begeisterten das Publikum mit schnellem, attraktivem und vor allem erfolgreichem Handball, der in der Landesliga-Meisterschaft gipfelte. Diese Euphorie und das daraus gewonnene Selbstvertrauen werden von der aktuellen Niederlagenserie in der Südbadenliga stark ausgebremst. Auch gegen Waldkirch/Denzlingen ließ der TVS wieder zu viele Torchancen liegen oder leistete sich technische Fehler. Aber auch die Defensive wird sich in Zusammenarbeit mit den Torhütern deutlich steigern müssen. Dass der Neuling das Leistungsvermögen hat, um Mannschaften in dieser Liga zu schlagen ist sicher. Allerdings ließ man dies auf dem Parkett nur selten aufblitzen. Einer guten Phase folgte häufig wieder eine Serie an Fehlern, die das hart erarbeitete wieder zunichte machten.

St. Georgen hat alle Spieler an Bord. Auch der wieder genesene Niklas Holzmann präsentierte sich vergangene Woche mit neun Treffern in guter Form und übernimmt zunehmend Verantwortung. Die Bergstädter wollen sich mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschieden. Zur Unterstützung bei diesem wichtigen Spiel setzt der TV St. Georgen einen Bus ein. Abfahrt ist um 17 Uhr am Gasthaus Krone.