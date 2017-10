Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Hohe Fehlerquote bei den Würfen

Bittere Pille für Südbadenliga-Aufsteiger

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – SG Köndringen/Teningen II 26:30 (10:15). (sle) Die St. Georgener Handballer sind in dieser Saison zu Hause (noch) keine Macht: Auch gegen Köndringen/Teningen kassierte der Aufsteiger eine Niederlage in eigener Halle.

Gegen einen der direkten Konkurrenten um den Abstieg wollten die Bergstädter unbedingt punkten und legten gleich mit 3:1 vor. Allerdings versäumten es die St. Georgener, sich weiter abzusetzen. So blieb die Drittligareserve im Spiel und ging beim 5:6 erstmals in Führung. Mit zunehmender Spieldauer taten sich die Schwarzwälder immer schwerer gegen die SG-Defensive. Während dem TVS nach einer guten Anfangsphase acht Minuten lang kein einziger Treffer mehr gelang, erhöhte die Spielgemeinschaft ihren Vorsprung bis zur Pause auf fünf Tore zum 10:15. Auch in der Defensive hatten die St. Georgener nun zunehmend Probleme. Allein Torhüter Jannik Kaltenbach verhinderte mit guten Paraden, dass die Partie nicht schon zur Halbzeit entschieden war. „Wir kamen gut in die Partie, unsere Chancenauswertung war allerdings nicht gut. Die Abwehrvariante des Gegners mit einem sehr offensiv agierenden Mitteverteidiger hat den Fluss unseres Angriffsspiels extrem gestört“, analysierte St. Georgens Trainer Jürgen Herr die erste Halbzeit.

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Bergstädter, sich in die Partie zurück zu kämpfen. Besonders in der Offensive konnte sich der Aufsteiger nun deutlich steigern. Doch in der Defensive bekam man keinen Zugriff auf das Spiel der jungen und beweglichen Gästemannschaft. Besonders der stark aufspielende Maurice Bührer tauchte immer wieder frei vor dem Tor der Gastgeber auf. St. Georgen bemühte sich, konnte den Abstand zwar halten, wirklich eng wurde es allerdings nicht mehr. Teningen hielt die Tordifferenz konstant und spielte souverän. Erst in der Schlussphase konnte St. Georgen wieder etwas aufschließen. Mehr als Ergebniskosmetik war allerdings nicht mehr drin und so durfte sich die SG über einen Auswärtssieg freuen.

Für die Bergstädter war die Heimniederlage ein bitterer Rückschlag. Sie hatten sich im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn mehr erhofft. Erneut kostete die hohe Fehlerquote in der Offensive und eine nicht kompakt stehende Defensive den Sieg. Torschützen für für den TV St. Georgen: T. Assfalg (1), Grieshaber, J. Holzmann (je 2), Bürk (3), L. Holzmann (7/3), P. Assfalg (7), Linhard (4).

Bildergalerie vom Spiel des TV St. Georgen: www.suedkurier.de/sportfotos