Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Fehler offen angesprochen

Bergstadt-Handballer spielen beim TuS Schutterwald. Interne Aussprache soll helfen, Schwächen zu beheben

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – TuS Schutterwald (Samstag, 20 Uhr). (sle) Nach zwei Niederlagen gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte brechen schwere Zeiten für St. Georgens Handballer an. Obwohl man nach dem Jahreswechsel das Gefühl hatte, der Aufsteiger sei endlich in der Liga angekommen, erkannten die treuen St.Georgener Anhänger ihre Mannschaft in den vergangenen beiden Partien kaum mehr wieder. Die verunsicherte und unüberlegte Spielweise erinnerte wieder mehr an die ersten Spiele in der neuen Liga oder gar an Jugendhandball. Defensivprobleme, wenig Einfälle im Angriff und besonders auch wieder die fast schon obligatorische Abschlussschwäche waren die Gründe für den jüngsten Misserfolg. An den gezeigten Leistungen gibt es nichts schönzureden.

Vor der Auswärtspartie gegen Schutterwald stechen vor allem zwei Fakten raus. Zum einen, dass der St. Georgen in Partien, in denen man nicht unbedingt Außenseiter ist, nicht annähernd das auf das Parkett bekommt, was man kann. Als zweiter Fakt bleibt festzuhalten, dass sich im Tabellenkeller trotz der beiden Niederlagen der St.Georgener nichts verändert hat und der TuS Steißlingen mit einem Sieg über Aufstiegsanwärter TV Willstätt in der Oberliga weiter für Furore sorgt, sodass nach wie vor nur der Tabellenletzte der Südbadenliga absteigen muss.

Die Bergstädter reisen als klarer Außenseiter zum Auswärtsspiel beim Zweitplatzierten in die Ortenau. Schutterwald führte die Tabelle der Südbadenliga lange an, musste sich dann aber einige Male geschlagen geben. Dennoch stehen die „Roten Teufel“ weiterhin punktgleich mit Tabellenführer Hofweier an der Tabellenspitze. Ihren torgefährlichsten Spieler haben die Schutterwälder in Spielmacher Christoph Baumann.

Spieler und Trainer des St. Georgener Teams setzten sich unter der Woche zusammen und sprachen über die Fehler in den vergangenen Partien. Trainingsschwerpunkt war vor allem das Angriffsspiel. Wollen die Schwarzwälder in Schutterwald bestehen, muss unbedingt mehr Bewegung und Kreativität her. Außerdem muss die Abwehr kompakter stehen, damit sich jeder Spieler auf die Hilfe seines Nebenmanns verlassen kann und weniger Zeitstrafen resultieren.