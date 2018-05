Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Es geht auch ums Prestige

Bergstadt-Handballer zu Gast bei der SG Waldkirch/Denzlingen. Abschlusserfolg wäre psychologisch wichtig

Handball, Südbadenliga: SG Waldkirch/Denzlingen – TV St.Georgen (Samstag, 20 Uhr). (sle) Lange Zeit sah es so aus, als würde die Entscheidung um den Abstieg in dieser Partie fallen. Ein finaler Showdown hätte der krönende Abschluss der Saison sein können. Doch die St. Georgener Handballer schafften es nicht, ausreichend Punkte zu sammeln, um das Rennen um den Nichtabstieg so lange offen zu halten.

Die SG Waldkirch/Denzlingen stand ebenfalls die gesamte Spielzeit im Tabellenkeller, konnte sich mit einem Heimsieg gegen Elgersweier allerdings auf einen Nichtabstiegsplatz verbessern. Während es für den bereits feststehenden Absteiger aus der Bergstadt in dieser Partie nur noch ums Prestige geht, brauchen die Gastgeber einen Sieg, um den Klassenverbleib endgültig zu sichern und den TB Kenzingen in die Relegation zu schicken. Waldkirch zeichnet sich durch eine kämpferische Spielweise aus und profitiert von vielen Jahren Erfahrung aus dem Abstiegskampf. Das Offensivspiel der Gastgeber ist geprägt von ihren Top-Torschützen Andreas Fahrländer und Jan Disch. In der Defensive kann die SG auf die Künste des ehemaligen Jugend-Nationaltorhüters Patrick Esterhazy bauen.

St. Georgens Trainer Jürgen Herr zeigte sich am vergangenen Samstag zufrieden mit der Leistung seines Teams, ärgerte sich allerdings dennoch, dass man sich am Ende mit 29:34 geschlagen geben musste. Auch im letzten Saisonspiel möchte der TVS nochmals alles geben. Herr möchte die letzte Südbadenliga-Partie nutzen, um seine Mannschaft für die kommende Saison weiterzuentwickeln. So wäre ein ordentliches Ergebnis im letzten Saisonspiel zumindest psychologisch wichtig, um die Saison mit einem positiven Gefühl zu beenden. Das Lazarett der Bergstädter wird sich bis Samstag allerdings nicht weiter lichten und so wird wieder der gleiche Kader aus der Vorwoche zur Verfügung stehen. Zum letzten Heimspiel wird der TVS mit einem Fan-Bus anreisen. Abfahrt ist um 17.30 Uhr am Gasthaus Krone.