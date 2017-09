Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Dieses Spiel macht Mut für die Zukunft

In einer heißen Partie vor knapp 500 Zuschauern musste sich Aufsteiger TV St. Georgen nach großem Kampf mit 24:27 (14:11) gegen die HSG Konstanz II geschlagen geben.

Handball, Südbadenliga Männer:

Anlaufschwierigkeiten hatte der Liganeuling aus dem Schwarzwald nicht. Rückraumschütze Niclas Grieshaber eröffnete mit dem 1:0 für die Gastgeber den Torreigen in der Roßberghalle. Bis zum 7:7 konnte sich keines der Teams entscheidend absetzen. Als St. Georgen durch einen Doppelschlag von Jan Linhard auf 9:7 erhöhte, sah sich Gästetrainer Matthias Stocker zu einer Auszeit gezwungen. In der Folge kam Konstanz wieder besser in die Partie und ging mit 9:10 in Führung. Dann aber schlug der TVS zurück und setzte sich bis zur Halbzeitpause, auch dank eines von Thomas Schwer parierten Strafwurfs, auf 14:11 ab. Die Stimmung in der Roßberghalle war bereits zu diesem Zeitpunkt exzellent.

Nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Gastgeber einige Fehler, die der ehemalige Oberligist aus Konstanz eiskalt bestrafte und zum 14:14 ausglich. Bis zum 19:19 entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die Gäste meist vorlegten. Ein Fehlpass und mehrere Fehlwürfe der Bergstädter ermöglichten es den Konstanzern, auf 19:22 zu erhöhen. St. Georgen mühte sich, stellte die Abwehr offensiver, doch es gelang nicht mehr, den Rückstand zu verkürzen. Die junge Konstanzer Mannschaft zeigte sich in dieser Phase erstaunlich clever und abgezockt. So ging das erste Spiel des TV St. Georgen in der Südbadenliga mit 24:27 verloren.

Die Leistung der Schwarzwälder macht jedoch Mut für die folgenden Spiele. Insbesondere in der Defensive wusste der Aufsteiger aus der Bergstadt zu überzeugen. Im kommenden Auswärtsspiel beim heimstarken BSV Phönix Sinzheim müssen die St. Georgener ihre Effektivität im Angriff unbedingt steigern, dann ist die Mannschaft im ersten Auswärtsspiel nicht chancenlos.

Torschützen für St. Georgen: T. Assfalg, Lermer, Bürk (je 1), Grieshaber, Linhard (je 2), L. Holzmann (3/2), J. Holzmann (5), P. Assfalg (9/2).