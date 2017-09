Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Die Jungs lassen sich nicht hängen

Aufsteiger will in Sinzheim punkten

Handball, Südbadenliga: BSV Phönix Sinzheim – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). (sle/ms)) Viel Zeit bleibt dem TV St. Georgen nicht, um mit dem knapp verpassten Sieg im ersten Heimspiel der Saison gegen die HSG Konstanz II zu hadern. Kommenden Samstag reist das Team von Trainer Jürgen Herr zum BSV Phönix Sinzheim.

Obwohl sich die St. Georgener zum Saisonauftakt knapp geschlagen geben mussten, konnten die Schwarzwälder stolz auf ihre couragierte Leistung sein. Nach der knappen Halbzeitführung stand am Ende eine bittere 24:27-Niederlage gegen den Meisterschaftsaspiranten vom Bodensee. Auch auswärts beim BSV Phönix Sinzheim will die Herr-Truppe engagiert verteidigen, um den Gegner in die Bredouille zu bringen. „Ich habe im Training dieser Woche gemerkt, dass die Jungs den Kopf nicht hängen lassen und weiterhin Spaß haben. Das macht mich zuversichtlich, dass wir am Samstag in Sinzheim Zählbares mitnehmen“, erklärt St. Georgens Trainer Jürgen Herr.

Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, bewiesen die Sinzheimer beim 23:22-Auswärtssieg im Derby gegen den Meisterschaftsfavoriten Muggensturm/Kuppenheim. Die Mannschaft, die zur neuen Saison von Kalman Fenyö übernommen wurde, spielte in der vergangenen Spielzeit lange im Kampf um die Topplatzierungen mit, musste sich am Ende allerdings mit dem neunten Tabellenplatz zufriedengeben. Die Sinzheimer hielten ihren Kader über den Sommer weitestgehend zusammen. Mit Lotfi Hamadi verstärkten sich die Südbadener auf der Torhüterposition. Stärkste Spieler der Sinzheimer sind der Außenspieler und Toptorjäger Luis Pfliehlinger sowie Kreisläufer Fabien Winogrodzki.

Für die Roßberger wird es wichtig sein, an die Leistung der vergangenen Partie gegen Konstanz anzuknüpfen und aus den gemachten Fehlern zu lernen. Kapitän Jan Holzmann gibt sich vor der Begegnung kämpferisch: „Wir haben gesehen, dass wir auch in der Südbadenliga mithalten können. Der knappe Ausgang im Spiel gegen Konstanz motiviert uns umso mehr, alle Kräfte zu mobilisieren und wieder 60 Minuten für zwei Punke zu kämpfen“. Bringen die Schwarzwälder ihre Fähigkeiten auf das Parkett, hat der Aufsteiger sicherlich auch auswärts eine Chance auf den ersten Punktgewinn der Saison.

Theo Aßfalg ist angeschlagen, hinter seinem Einsatz steht noch ein dickes Fragezeichen. „Sein Ausfall wäre für unsere Abwehr ein herber Verlust“, fürchtet Trainer Jürgen Herr. Sicher ausfallen wird Paul Aßfalg, der beruflich verhindert ist.