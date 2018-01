Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Die Hoffnung lebt

Aufsteiger spielt beim TuS Altenheim und schöpft frischen Mut im Abstiegskampf

Handball, Südbadenliga Herren: TuS Altenheim – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). (sle) Mit frischem Mut nach dem ersten Heimsieg gegen Kappelwindeck/Steinbach reist Aufsteiger TV St. Georgen zum Abschluss der Hinrunde nach Altenheim. Das jüngste Erfolgserlebnis und das überzeugende Auftreten der Mannschaft von Trainer Jürgen Herr ließ die Hoffnung auf den Roßberg zurückkehren. „Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen. Lange mussten wir um dieses Erfolgserlebnis kämpfen. Die Mannschaft hat sich das verdient. Daraus müssen wir Kraft schöpfen“, freut sich Co-Trainer Sven Wassmer. Es scheint, als hätte die Pause über Neujahr der Mannschaft gutgetan. Dennoch hat der Liganeuling drei Zähler Rückstand zum rettenden Ufer.

Zum Abschluss der Hinrunde treffen die Schwarzwälder auf ein weiteres Top-Team. Altenheim rangiert auf dem dritten Tabellenplatz. In den vergangenen Jahren wagten die Ortenauer immer wieder auch den Ausflug in die Baden-Württemberg Oberliga, taten sich allerdings schwer, die Liga über mehrere Jahre zu halten. In der Südbadenliga spielt die Mannschaft dagegen Jahr für Jahr eine gute Rolle. Altenheim profitiert von seiner exzellenten Jugendarbeit. Mehrfach schaffte man mit der Jugendspielgemeinschaft SG Ottenheim/Altenheim die Qualifikation zur A-Jugend-Bundesliga und die Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Mit Peter Strosack (SC DHFK Leipzig) und Frederik Simak (Füchse Berlin) schafften zwei Talente der SG in den letzten Jahren den Sprung in die Handball-Bundesliga. Ein weiteres Talent des TuS ist Gerry Sutter. Der Linkshänder steht mit 81 Toren auf Platz sechs der Torjägerliste. In Sachen Tore steht ihm sein Mannschaftskollege Jan Meinlschmidt in nichts nach. Neben den beiden Toptorjägern sollte sich der TV St. Georgen vor allem auf ein temporeiches Spiel der Gastgeber einstellen. Mit Philipp Grangé hat der TuS einen Torhüter der viele Jahre den Kasten der SG Köndringen/Teningen in der dritten Bundesliga sauber hielt.

Der TV St.Georgen will unbedingt an die Leistung des vergangenen Heimspiels anknüpfen. „Wir haben endlich gezeigt, was wir können. Wir wissen, dass uns noch ein langer und steiniger Weg bevor steht, wollen wir die Liga halten. Dennoch haben wir das Ziel noch lange nicht aus den Augen verloren“, sagt Manuel Bürk. Niclas Grieshaber und Peter Assfalg meldeten sich unter der Woche zurück im Training. Dagegen steht hinter dem Einsatz von Jan Linhard und Mario Müller ein Fragezeichen.