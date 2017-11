Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Der nächste Rückschlag

Südbadenliga-Aufsteiger unterliegt TB Kenzingen. Zahlreiche Ballgewinne nicht genutzt

Handball, Südbadenliga: Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – TB Kenzingen 22:30 (10:13). (sle) Auch im zweiten Heimspiel in Folge ging Aufsteiger TV St. Georgen als Verlierer vom Feld. Nach der Niederlage gegen die SG Köndringen/Teningen wollte die Mannschaft gegen den direkten Konkurrenten unbedingt punkten. Doch das Vorhaben misslang.

Obwohl mit Jan Linhard, Manuel Bürk und Paul Assfalg drei wichtige Spieler fehlten, wollte die Mannschaft unbedingt gewinnen. Mit einer aggressiven Defensive starteten die Gastgeber in die Partie, und dies schien zunächst die gewünschte Wirkung zu erzielen. Kenzingen kam nur mit großer Mühe zu Torchancen und so führte der TVS schnell mit 4:2. Im Anschluss verpassten es die Gastgeber, trotz unzähliger Ballgewinne den Spielstand weiter in die Höhe zu schrauben. Kenzingen nutzte diese Möglichkeit und ging selbst mit 4:6 in Führung. Zwar gelang es den Bergstädtern lange zu verteidigen, am Ende traf der Turnerbund aber doch und war in seiner Chancenauswertung äußerst effektiv.

Kenzingen legte nun vor und führte mit 7:10. Nur mit großer Mühe gelang es den Hausherren, beim 10:13 zur Pause, den Anschluss zu halten. Ein Rückstand, der angesichts der dünn besetzten Kenzinger Bank Hoffnung auf ein St. Georgener Comeback in Halbzeit zwei machte. „Wir wollten in allen Mannschaftsteilen aggressiv verteidigen. Das haben wir geschafft. Gut war auch, dass wir im ersten Durchgang keine Zeitstrafe kassiert haben. Leider haben wir es nicht geschafft, die Ballgewinne mit einer entsprechenden Effektivität zu verwerten“, analysierte TVS-Trainer Jürgen Herr die erste Halbzeit.

Die Bergstädter wollten die Partie nun wieder zu ihren Gunsten drehen. Doch immer wieder wurden die Würfe zur Beute des Gästetorhüters Eimantas Mikucionis. Kenzingen spielte die zweite Hälfte unglaublich abgezockt und clever. In Minute 40 folgte der Knackpunkt der Partie. Kenzingen führte mit 15:19, doch St. Georgen hatte eine stärkere Phase und Überzahl. Die Zeitstrafe der Gäste verstrich allerdings torlos. Im Anschluss kassierte der TVS selbst zwei unglückliche Zeitstrafen und Kenzingen erhöhte auf 15:21. St. Georgens Fehlerquote war erneut deutlich zu Hoch. Auch in der Defensive fand man in der zweiten Hälfte kein Mittel. Die Kenzinger verwalteten ihren Vorsprung clever und ließen dem Neuling, der sein Leistungsniveau erneut nicht abrufen konnte, keine Chance.

Damit steckt St. Georgen weiter im Tabellenkeller der Südbadenliga fest. Nach den zwei Heimniederlagen sind die Schwarzwälder am kommenden Wochenende spielfrei. Trainer Jürgen Herr hat nun zwei Wochen Zeit, um die Fehler aufzuarbeiten und seine Männer wieder aufzurichten. Dann spielt der TVS erneut zu Hause gegen den TuS Helmlingen.

Torschützen für St. Georgen: L. Holzmann, J. Holzmann (je 5), Grieshaber (6), T. Assfalg, Müller (je 2), Herrmann (2/2).