Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Der Bann ist gebrochen

Südbadenliga-Aufsteiger feiert ersten Heimsieg. Kappelwindeck/Steinbach mit 32:25 geschlagen

Handball, Südbadenliga Männer: TV St. Georgen – SG Kappelwindeck/Steinbach 32:25(14:10). (sle) Lange mussten die Zuschauer in der Roßberghalle auf den ersten Südbadenliga-Heimsieg warten. Dieses Verlangen konnte der TV St. Georgen nun endlich stillen. Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Kappelwindeck/Steinbach zeigte der Tabellenletzte eine beeindruckende Leistung. Dabei mussten die Bergstädter auf Niclas Grieshaber und Jan Linhard verzichten.

Besonders die engagierte Deckungsarbeit, zusammen mit einem starken Jannik Kaltenbach im Tor, legten den Grundstein für einen erfolgreichen Abend. Kurz vor der Pause sah der Kappelwindecker Stefan Schmitt die rote Karte, als er beim Freiwurf nach Ablauf der Spielzeit Lukas Holzmann aus kürzester Distanz im Gesicht traf. Die Zuschauer in der gut besuchten Roßberghalle sahen einen mutig auftretenden Gastgeber, der zur Halbzeit klar mit 14:10 Toren führte.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte St. Georgen nahtlos an die zuvor gezeigte Leistung an und erhöhte durch einen Doppelpack von Theo Assfalg auf 19:12. Kappelwindeck/Steinbach versuchte nun alles und stellte mehrfach die Abwehr um. Beim 22:19 für die Schwarzwälder schien es, als könnten die Gastgeber noch mal ins Wanken geraten. Doch die Bergstädter fingen sich wieder und erhöhten den Spielstand auf 26:20. Besonders der stake Jannik Waller war von den Gästen nicht in den Griff zu bekommen. Als Theo Assfalg nach drei Zeitsrafen beim Stand von 27:23 die rote Karte sah, war die Partie bereits entschieden. Waller, Laabs und zwei Treffer des ebenfalls stark aufspielenden Manuel Bürk gaben dem Herausforderer den Rest.

Am Ende triumphierten die Gastgeber verdient mit 32:25 und meldeten sich zurück im Abstiegskampf. Als Matchwinner zeichneten sich vor allem Waller, Bürk und Kaltenbach im Tor aus. Ein nahezu perfekter Tag für die St. Georgener Handballer, denn neben der A-Jugend weiblich gewann auch die zweite Mannschaft.

Mit dem Heimsieg stellte St. Georgen den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder her und schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Am kommenden Wochenende gastiert der Aufsteiger zum Abschluss der Rückrunde bei TuS Altenheim.

Tore für St. Georgen: Assfalg (2), Laabs (1), N. Holzmann, L. Holzmann (je 4), J. Holzmann (5), Bürk (10/2), Müller (2), Hermann (1), Waller (3)