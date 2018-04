Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Auch der Oldie darf noch mal ran

Südbadenliga-Aufsteiger verliert letztes Heimspiel. Niederlage gegen SG Muggensturm/Kuppenheim

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – SG Muggensturm/Kuppenheim 29:34 (12:16). (sle) Der TV St. Georgen empfing in seinem letzten Heimspiel die SG Muggensturm/Kuppenheim und verabschiedete sich vom eigenen Publikum mit einer Niederlage. Dennoch waren die Leistung der Mannschaft und die Stimmung in der Halle hervorragend.

Trotz des bereits feststehenden Abstiegs wollten die Schwarzwälder in ihrem letzten Spiel der Südbadenliga gegen den Tabellenfünften nochmals ihr Bestes geben. Die Gäste führten schnell mit zwei Toren. Die Schwarzwälder verteidigten engagiert, taten sich im Torewerfen zunächst allerdings schwer. Muggensturm erhöhte zwischenzeitlich auf 5:9. In der Folge fanden die St. Georgener besser in die Partie und verkürzte auf 8:10, luden die SG durch einige Ballverluste allerdings zu einfachen Toren ein. Die Gäste erhöhten prompt auf 9:14. St. Georgen hielt dagegen, musste zur Pause aber einen 12:16-Rückstand akzeptieren. Trainer Jürgen Herr forderte in der Halbzeitpause eine aktivere Abwehrarbeit und mehr Konzentration im Ballvortrag.

St. Georgen gab im zweiten Durchgang alles, doch die SG Muggensturm/Kuppenheim hielt kämpferisch dagegen. So gelang es dem TVS zunächst nicht, den Rückstand zu verkürzen. Dennoch gelang es den Bergstädtern, die Partie offen zu halten. Als der 16-fache Torschütze Manuel Bürk fünf Minuten vor Spielende auf 27:29 verkürzte, durften die knapp 300 Zuschauer in der St. Georgener Roßberghalle sogar auf einen Heimsieg hoffen. In der 50. Spielminute kam es erneut zu einem besonderen Moment. Da mit Jannik Kaltenbach nur ein Torhüter zur Verfügung stand, kam der 62-jährige Peter Isele bei einem Siebenmeter zu seinem Südbadenliga-Debüt. Die Torhüterlegende stand bereits vor 40 Jahren bei den Bergsädtern zwischen den Pfosten. Damals war noch keiner der weiteren Spieler im Kader überhaupt geboren.

Drei Minuten vor Ende erhoben sich die Zuschauer von ihren Plätzen und feuerten ihre Jungs vom Roßberg leidenschaftlich an. Allerdings gelang es dem TV St. Georgen in der Schlussphase nicht, die Partie noch zu drehen. So war es die Spielgemeinschaft, welche die letzten vier Tore der Partie erzielte. Von 29:30 erhöhte der Gast zum 29:34 Endstand. So musste der TV St. Georgen auch nach dem letzten Heimspiel das Feld als Verlierer verlassen. Dennoch bot der TVS auch in seinem letzten Spiel eine engagierte Leistung. Dies wurde auch vom St. Georgener Publikum entsprechend gewürdigt. Die Mannschaft, deren Abstieg bereits besiegelt war, gab alles und unterhielt das Publikum über volle 60 Minuten.

Im Anschluss an die Partie verabschiedeten sich die Bergstädter von ihrem langjährigen Co-Trainer Sven Waßmer. Außerdem wurde Dominik Vetter verabschiedet. So kam der TVS trotz einer Niederlage zu einem versöhnlichen Saisonabschluss. Obwohl erneut wichtige Spieler verletzt fehlten, zeigte die Mannschaft eine starke Leistung.

Bildergalerie vom Spiel des TV St. Georgen: http://www.suedkurier.de/sportfotos