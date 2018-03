Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: An der Sensation geschnuppert

Bergstadt-Handballer verlieren in Schutterwald. Trotz Niederlage deutliche Leistungssteigerung

Handball, Südbadenliga: TuS Schutterwald – TV St. Georgen 36:29 (18:17). (sle) Nach zwei eher schwachen Auftritten reisten die Bergstädter mit gemischten Gefühlen in die Ortenau. Befreit aufspielen und sich steigern hieß die Marschroute beim Tabellenzweiten. St. Georgen spielte ohne Jonas Herrmann und Thule Laabs.

St. Georgen ging durch einen Treffer von Kapitän Jan Holzmann in Führung. Besonders die zuletzt viel kritisierte Angriffsleistung war an diesem Tage deutlich besser. So gab der Tabellenletzte aus dem Schwarzwald in der Schutterwälder Mörburghalle den Ton an. In der zwölften Spielminute traf Stephan Lermer zur 7:10 Führung. Schutterwalds Trainer Nico Baumann griff zur Auszeit. In der Folge drückte der Favorit ordentlich auf das Tempo und glich wieder aus. Zwar erhöhten die Jungs vom Roßberg nochmals auf 15:17, mussten dann aber unmittelbar hintereinander zwei Mal in Unterzahl agieren. Im Stile einer Spitzenmannschaft wussten die Schutterwälder dies zu nutzen und gingen mit 18:17 in Führung.

TVS-Trainer Jürgen Herr machte in seiner Halbzeitansprache vor allem auf die zu langsame Rückzugsbewegung aufmerksam. Schutterwald hatte in seinem Umschaltspiel einen klaren Vorteil. „Wir haben vor allem im Angriff sehr diszipliniert und effektiv gespielt. In der Defensive hatten wir mit Top-Torjäger Christoph Baumann Probleme. In der Rückwärtsbewegung haben wir zu viele Tore bekommen. Insgesamt war die Leistung aber zufriedenstellend“, sagte Herr in der Pause.

In Halbzeit zwei knüpften die Bergstädter nicht mehr an die gezeigten Leistungen an. Schutterwald übernahm nun das Kommando. Dennoch stemmten sich die St. Georgener gegen die drohende Niederlage und waren beim 24:21 durch Niklas Holzmann noch in Schlagdistanz. Einige Fehlwürfe bestrafte Schutterwald eiskalt und entschied mit einem 6:0-Lauf die Partie. In den letzten zehn Minuten gelang St. Georgen noch etwas Ergebniskosmetik.

Eine Schwächephase Mitte der zweiten Hälfte kostete die mögliche Überraschung. So fiel der Sieg des TuS etwas zu hoch aus. Herr war indes mit dem Auftreten und der Spielweise seiner Mannschaft zufrieden und wertete das als kleinen Teilerfolg. Mit Ausnahme weniger Minuten hat sich der TVS sehr anständig verkauft. Die Mannschaft ist intakt. Am kommenden Wochenende empfangen die Bergstädter Tabellenführer HGW Hofweier.

Torschützen für St. Georgen: Bürk (9/2), Lermer, J. Holzmann, N. Holzmann (je 4), Grieshaber, Assfalg, Müller, Waller (je 2).