Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: 15 schwache Minuten werden Aufsteiger zum Verhängnis

SG Muggensturm/Kuppenheim nutzt Fehler der Gäste eiskalt

Handball, Südbadenliga: SG Muggensturm/ Kuppenheim – TV St. Georgen 28:22 (17:12) – Am vergangenen Samstag mussten die Handballer aus der Bergstadt die knapp 125 Kilometer weite Fahrt zur SG Muggensturm/Kuppenheim antreten. Unbeeindruckt von der aktuellen Tabellensituation hatte sich der Aufsteiger vorgenommen, mutig aufzuspielen.

Nach einer kurzen Phase des Abtastens brachte Mario Müller die Gäste in Führung. Nach dem Ausgleich konnte sich zunächst keine Mannschaft absetzen. Nach gut 16 Minuten stand es 9:9. Doch dann leistete sich der TVS einige Fehler. Dies nutzte der schnelle Marvin Charles mit vier Toren in knapp zehn Minuten, zur 13:9-Führung für die Gastgeber. St. Georgens Trainer Jürgen Herr nahm eine Auszeit und verordnete eine defensivere Abwehrvariante. Dennoch mussten die Schwarzwälder in der Schlussphase des ersten Durchgangs weitere Treffer hinnehmen. Dennoch war der Gegner beim 12:17 zur Pause noch in Sichtweite. „Wir kamen gut in die Partie und haben in allen Mannschaftsteilen gut gearbeitet. Dann hat unser Spiel einen Bruch erlitten, aus dem wir uns nicht gleich wieder befreien konnten. Mit 17 Gegentoren in einer Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Wir haben den Gegner durch Ballverluste in der Offensive zu einigen leichten Toren durch Tempogegenstöße eingeladen“, bilanzierte Jürgen Herr den ersten Durchgang.

Nach der Pause setzten die Bergstädter mit dem siebten Feldspieler alles auf eine Karte, konnten den Rückstand allerdings nicht verkürzen. Zum einen wurden die St.Georgener Angriffe nicht mit der erhofften Effektivität abgeschlossen, und zum andern bekam St. Georgen den besten Feldtorschützen der Liga, Jan-Philipp Valda, nicht in den Griff. Mit einer 25:18-Führung zerstörte Muggensturm eine Viertelstunde vor Schluss alle Hoffnungen auf einen St. Georgener Erfolg. So musste der Liga-Neuling ohne Punkte die weite Fahrt in die verschneite Heimat antreten. Letztlich hatten 15 schwache Minuten in der ersten Halbzeit die Chance auf einen Sieg zunichte gemacht.

Tore für St. Geogen: T. Assfalg, L. Holzmann (je 1), J. Holzmann, Müller (je 2), Bürk (5/1), Linhard (4), Lermer (6/1), Herrmann (1/1).