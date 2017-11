Regionalsport Schwarzwald TV Furtwangen siegt dank Hermann

Ligafinale der Gauliga des Badischen Schwarzwald-Turngaus in Donaueschingen ausgetragen

Turnen: Beim Ligafinale der Turner in der Donaueschinger Baarsporthalle trafen 23 Mannschaften aus neun Vereinen in sieben Wettkampfklassen aufeinander.

Die Vierkämpfer der Gauklasse eröffneten den Wettkampf. Bei der F-Jugend (2010 und jünger) gewann der TuS Hüfingen vor Bräunlingen und Furtwangen. Bester Einzelturner war Frederik Merz aus Hüfingen mit 48,4 Punkten. In der E-Jugend (2008 und jünger) gewann der TV Haslach klar vor Bräunlingen und Hüfingen. Hier turnte Jonas Hansmann mit 53,85 Punkten das beste Einzelergebnis. Bei der D-Jugend (2004 und jünger) gewann Haslach knapp vor Schiltach. Dritter wurde der TuS Hüfingen. Insgesamt waren sechs Mannschaften am Start. Bester Einzelturner war Thorin Wagner (Schiltach) mit 57,0 Punkten. Bei den Junioren (1992 und jünger) gewann der TV Donaueschingen klar vor Hüfingen. Hier war Lorenz Jung (Donaueschingen) mit 61,5 Punkten am erfolgreichsten und auch der beste Einzelturner des Vormittags. Hüfingen war der einzige Verein der in vier Wettkampfklassen antrat.

In der Bezirksklasse wurde ein Geräte-Sechskampf geturnt. Dieser Herausforderung stellte sich in der E-Jugend lediglich die Mannschaft vom TV Schonach und gewann somit konkurrenzlos. In der C/D-Jugend traten die WKG Schwarzwald-Baar (Turner aus Rötenbach, Villingen, Bräunlingen und Löffingen) gegen den TV Schonach an. Die WKG hatte bereits beide Vorkämpfe gewonnen und sicherte sich nach hartem Kampf auch diesmal den Tagessieg und somit den Ligatitel. Die Tageshöchstwertung der Pflichtwettkämpfe erturnte Paul Wehrle von der WKG mit 87,8 Punkten.

Bei den Kürwettkämpfen waren fünf Mannschaften am Start: der TV Furtwangen, die WKG Schwarzwald-Baar mit zwei Mannschaften, der TV Schonach und die TG Gutach-Wolfach. In den Vorkämpfen teilten sich die Siege auf die WKG 1 und den TV Furtwangen auf, sodass die Ligarunde bis zum Finale spannend blieb. Es zeigte sich aber bereits im Rückkampf, dass die Furtwanger Turner sich deutlich steigerten. Gerade auch deshalb, da sie ab dem Rückkampf auf ihren besten Mann, Martin Hermann, zurückgreifen konnten. Die Bregtäler wurden im Ligafinale ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen mit 197,6:190,9 Punkten. Nach drei Wettkämpfen waren Furtwangen und die WKG 1 punktgleich. Furtwangen gewann aber den Ligatitel, da die Mannschaft über die gesamte Ligarunde mehr Geräte für sich entscheiden konnte. Dritter im Finale und der Gesamtwertung wurde die Nachwuchsmannschaft der WKG Schwarzwald-Baar. Bester Einzelturner bei den Kürwettkämpfen war Martin Hermann (Furtwangen) mit 71,85 Punkten.