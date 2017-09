Regionalsport Schwarzwald TTSV Mönchweiler II will um Titel mitspielen

Tischtennis-Landesliga Damen geht mit zehn Mannschaften in die neue Saison

Tischtennis, Landesliga Damen Staffel 2: Auch in dieser Saison konnte in der Damen-Landesliga die Sollstärke von zehn Mannschaften nicht erreicht werden. Acht Mannschaften gehen an den Start, wobei die Schwarzwald-Teams mit sechs Teams ganz klar vor den Bodenseemannschaften liegen. Am Ende der Saison gibt es einen Aufsteiger sowie je eine Mannschaft, die in einer Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga oder den Verbleib in der Staffel spielen. An der Platte sind der TuS Hüfingen, TTSV Mönchweiler II, TTC Mühlhausen, TTC Riedböhringen, TTC Schluchsee, TTC Singen II und TTF Stühlingen III und die TTG Furtwangen/Schönenbach.

Die TTF Stühlingen III belegten als Aufsteiger in der letzten Saison den 2. Platz und wollen ein Wörtchen im Kampf um die Meisterschaft mitreden. Das Team hat sich mit Anja Müller verstärkt. Sie spielte im vergangenen Jahr in der 2. Stühlinger Mannschaft in der Verbandsliga. Dafür wird Julia Seidel-Fischer nicht mehr für Stühlingen III um Punkte kämpfen; sie spielt nunmehr bei Stühlingen IV in der Bezirksliga. Außerdem mit im Team: Katja und Evita Wiedemann sowie Anika Böhler.

Der TTSV Mönchweiler II beendete die vergangene Saison auf Rang drei und möchte dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielen. Vivian Nowak, Sabine Hess, Christine Hirt (früher Koch), Karin Aberle und Elke Gläser haben mit Rebecca Eberhardt ein neues Mitglied in ihrer Mannschaft.

Der TTC Riedböhringen belegte im Vorjahr Rang 5. Dieses Jahr ist nur noch Gabriele Hettich von der „alten“ Garde mit dabei. Regina Merz, Angelika Brodhag und Eva Stihl zogen sich in die 2. Mannschaft in die Bezirksliga zurück. Gabriele Hettich, Diana Suljovic, Laura Hauser sowie Angelika Hauser werden alle Kräfte mobilisieren, um gut abzuschneiden.

Der TTC Mühlhausen landete in der vergangenen Saison auf Rang sechs und strebt nun einen Platz im vorderen Drittel der Tabelle an. Das letztjährige Team mit Renate und Svenja Winkler sowie Martina Müller und Luise Glass hat sich mit der 18-jährigen Jana Bippus verstärkt.

Der TTC Singen II belegte im Vorjahr den 7. Platz. Kristina Greiner-Perth, Katrin Fürderer, Felicitas Greiner-Perth und Jaqueline Kamutzky haben sich mit Jana Schufft deutlich verstärkt. Sie spielte in der vergangenen Saison noch in der Oberliga-Mannschaft des TTC Singen.

Der TuS Hüfingen rangierte im Vorjahr auf Rang 8 und spielte in der Relegation um den Verbleib in der Landesliga. Da der Gegner nicht antrat, war der Klassenerhalt kampflos perfekt. Hüfingen verzeichnet mit Martina Bareth einen Neuzugang. Sie wechselte vom TTC Bräunlingen nach Hüfingen, nachdem sich die Damenmannschaft in Bräunlingen aufgelöst hat. Mit ihr wollen Monika Fritschi, Claudia Kronschnabl, Gisela Christ und Patricia Geugelin-Dannegger den Klassenerhalt schaffen.

Der TTC Schluchsee lag in der letzten Runde auf einem Abstiegsplatz. Da die Sollstärke in der Landesliga für die kommende Saison nicht erreicht wurde, wurde ein Platz frei, womit Schluchsee nun weiterhin in der Landesliga um Punkte kämpft. Das Team hat noch immer die ältesten Spielerinnen in seinen Reihen. Maria Steinhauer ist bereits 79 Jahre alt. Auch Hilde Willmann ist schon eine „alte Dame“ mit ihren 74 Jahren. Die beiden werden allerdings nur um Punkte kämpfen, wenn die anderen Spielerinnen wie Inge Volk, Heidi Isele, Irina Schimanowski und Heike Schmid-Volk ausfallen. Schluchsee wird alles tun, um das Abstiegsgespenst frühzeitig zu vertreiben.

Die TTG Furtwangen/Schönenbach wurde mit nur einer Niederlage Meister in der Bezirksliga Schwarzwald und freut sich nun auf die Landesliga-Saison. Melanie Link, Tina Schirmaier, Lisa Barthillat und Nadine Wiesler wollen unbedingt den Klassenerhalt schaffen und haben sich mit Christiane Hör als Ergänzungsspielerin verstärkt. Normalerweise ist sie in der Herren Landesliga bei Schönenbach II gemeldet.

