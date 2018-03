Regionalsport Schwarzwald TTG peilt Nummer 16 an

Finalspiele um Tischtennis-Bezirkspokal in Schonach. Entscheidung in fünf verschiedenen Klassen

Tischtennis: (ma) In der Sporthalle in Schonach werden am heutigen Freitag die Tischtennis-Bezirkspokalsieger ermittelt. Von 18.45 Uhr an spielen die für das Halbfinale qualifizierten Teams um den Einzug in die Endspiele der einzelnen Klassen. Die Finals beginnen gegen 20.45 Uhr. Bei den Herren A gehen die Spieler von Pokalverteidiger TTG Furtwangen/Schönenbach als klarer Favorit an die Platten und wollen den A-Pokal zum 16. Male in Folge gewinnen. Die TTG-Herren erreichen kampflos das Endspiel, da der TuS Hüfingen aufgrund von Personalproblemen kein Team für das Halbfinale in Schonach stellen kann. Im zweiten Halbfinale könnte es dagegen eng werden, wenn beide Mannschaften des TV St. Georgen und TTSV Mönchweiler in stärkster Besetzung an die Platte gehen.

Bei den Damen A gehen die Tischtennis-Damen des TV St. Georgen als mehrmaliger A-Pokalsieger erneut mit den größten Chancen an die Platten. Der Papierform nach sollten die Damen der TTF Stühlingen III im Halbfinale für den TV St. Georgen kein Problem sein. Im erwarteten Finale TV St. Georgen gegen TTF Stühlingen II gehen die Badenliga-Spielerinnen aus St. Georgen erneut als Favoritinnen an die Platten. Die erste Damenmannschaft der TTF Stühlingen darf als Oberligameister und Aufsteiger in die Regionalliga am Bezirkspokal nicht mehr teilnehmen. Alle Pokalsieger qualifizieren sich für den südbadischen Verbandspokal. Die Spiele in der Übersicht:

Halbfinale: Herren A, 18.45 Uhr: TV St. Georgen – TTSV Mönchweiler, Freilos: TTG Furtwangen/Schönenbach. Herren B, 18.45 Uhr: TTC Blumberg – TTC Nussbach und TV Grüningen – TV St. Georgen II. Herren C, 18.45 Uhr: TV St. Georgen IV – DJK Donaueschingen und TuS Hüfingen II – TV Neustadt. Damen A, 18.45 Uhr: TV St. Georgen – TTF Stühlingen III. Freilos Halbfinale: TTF Stühlingen II. Finale Damen B, 20.45 Finale: DJK Villingen – TTF Stühlingen.