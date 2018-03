Regionalsport Schwarzwald TTG-Herren gewinnen Marathon-Match

Verbandsligist aus Furtwangen-Schönenbach auswärts erfolgreich. TV St. Georgen verliert

Tischtennis, Verbandsliga Herren: DJK Oberschopfheim – TTG Furtwangen-Schönenbach 7:9. Es dauerte vier Stunden, bis Stefan und Jochen Burt im Schlussdoppel den 9:7-Sieg für die TTG-Herren perfekt machten. Die Gäste starteten schlecht in die Partie. Nur das Doppel Burt/Burt gewann gegen Malutzki/Litterst. Kirner/Kaltenbrunner führten im fünften Satz schon mit 7:1, unterlagen dann aber noch mit 9:11. Görlinger/Walter verloren gegen Reifenschweiler/Reifenschweiler mit 1:3. Im vorderen Paarkreuz gingen beide Punkte an die TTG. Jochen Burt bezwang Reifenschweiler mit 3:0 und Stefan Burt Malutzi mit 3:1. Doch Oberschopfheim schlug zurück. Martin Kirner unterlag Elble mit 0:3. Görlinger unterlag gegen Perez im fünften Satz mit 6:11. Als auch noch Kevin Walter gegen Reifenschweiler mit 0:3 verlor, stand es 5:3 für Oberschopfheim. Steven Kaltenbrunner hielt die Bregtäler im Spiel und gewann seinen Fünfsatz-Krimi gegen Litterst. Somit stand es nach dem ersten Durchgang 4:5 aus Sicht der TTG.

Nicht zu schlagen waren an diesem Tag die Brüder Burt. Jochen Burt kämpfte Malutzki in fünf Sätzen nieder und Stefan Burt seinen Gegner Reifenschweiler. Im mittleren Paarkreuz gewann Martin Kirner gegen Perez mit 3:1 und Manfred Görlinger besiegte Elble mit 3:0. Nun führte die TTG mit 8:5. Doch es wurde noch mal eng, denn Kevin Walter unterlag Litterst mit 1:3 und Kaltenbrunner mit 0:3 gegen Reifenschweiler. Burt/Burt mussten im Schlussdoppel gegen Perez/Elble ran und brachten in vier Sätzen den knappen Auswärtssieg unter Dach und Fach. Damit festigte die TTG den 5. Tabellenplatz und stockte das Punktekonto auf 19:11 Zähler auf.

St. Georgen personell geschwächt

Tischtennis-Badenliga, Damen: TV St. Georgen – TTC Weilheim II 3:8. (ma) Noch bevor der erste Ball gespielt wurde, stand es 3:0 für Weinheim, da St. Georgen krankheitsbedingt nur drei Spielerinnen zur Verfügung hatte. Die Einzelpunkte für St. Georgen holten Natalie und Anne-Kathrin Obergfell sowie Jasmin Kaufman. Das war aber nur Ergebniskosmetik. „In Bestbesetzung hätten wir uns besser verkauft. Ein Punktgewinn wäre trotzdem kaum möglich gewesen“, bilanzierte Betreuer Bernd Pacher. Mit 10:12 Punkten bleibt St. Georgen auf dem sicheren sechsten Tabellenplatz.