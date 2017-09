Regionalsport Schwarzwald TTF Sühlingen II: Abstieg soll kein Thema sein

Sechs höherklassige Tischtennisteams an der Platte. Fast alle streben sicheren Klassenerhalt an

Tischtennis: (ma) Der Klassenerhalt ist bei den meisten höherklassig spielenden Mannschaften des Tischtennisbezirks Schwarzwald das vorrangige Ziel für die am Wochenende beginnende Saison. Fünf Damenteams spielen oberhalb der Landesliga. Die Herren der TTG Furtwangen/Schönenbach gehen in der Verbandsliga an die Platten.

Ohne Verlustpunkt sind die Damen I der Tischtennisfreunde Stühlingen in die Oberliga aufgestiegen und sicherlich auch stark genug, mit Monika Kuribayashi an der Spitze in der Oberliga vorne mitspielen zu können. „Wir gehen ganz locker in unsere erste Oberligarunde und wollen in der vorderen Hälfte mitkämpfen“, beschreibt TTF Stühlingens Vorsitzende Tatjana Lasarzick das Ziel der Mannschaft.

In der Badenliga Damen kämpfen mit dem TV St. Georgen und TTSV Mönchweiler zwei Schwarzwald-Vertreter um Punkte, wobei die Damen des TV St. Georgen, mit Natalie Obergfell an Nummer eins, als Tabellenfünfter der Vorsaison stärker einzuschätzen sind. „Abstiegsgefahr sollte für uns kein Thema sein. Vielmehr wollen wir im vorderen Drittel der Badenliga mitmischen“, versichert Bernd Pacher, Teambetreuer des TV St. Georgen.

Der TTSV Mönchweiler hatte als Tabellendrittletzter der vergangenen Saison in der Relegation mit 3:8 gegen den TTV Gamshurst verloren und wäre eigentlich in die Verbandsliga abgestiegen. Doch der Rückzug eines Teams ermöglichte den Badenliga-Verbleib für ein weiteres Jahr für das Team aus Mönchweiler, bei dem erneut Lara Reinhardt an der Spitzenposition steht. Ihre Mannschaftskollegin Heike Szulerski zeigte sich optimistisch, dass in der neuen Runde die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt möglich sind.

Auch in der Verbandsliga Damen spielen nach dem Aufstieg von Landesligameister TTC Blumberg zwei Vertreter des Schwarzwaldbezirks höherklassig. Die Damen der TTF Stühlingen II haben in der letzten Runde als Tabellensiebter ohne Relegation den Klassenerhalt ohne Probleme geschafft und wollen auch in der neuen Runde mit Celine Schädler an Nummer eins im Mittelfeld mitspielen. „Es wäre ein schöner Erfolg für uns, wenn wir ohne große Abstiegsgefahr die Runde durchspielen könnten“, sagt Tatjana Lasarzick, die Vorsitzende der TTF Stühlingen. Aufsteiger TTC Blumberg mit Lisa Basler an der Spitze kämpft voraussichtlich in der unteren Tabellenhälfte der Verbandsliga um Punkte und wird es nicht einfach haben, sich von den drei Abstiegsplätzen fernzuhalten.

In der vergangenen Runde schafften die Herren der TTG Furtwangen den Klassenerhalt in der Verbandliga als Tabellenfünfter sicher. In der kommenden Saison werden sie hart kämpfen müssen, um vom unteren Tabellendrittel wegbleiben zu können. Drei Teams müssen in dieser Klasse absteigen. „Wir wären schon zufrieden, wenn die Abstiegsplätze für uns kein Thema wären“, sagt Furtwanger Nummer eins und Mannschaftsführer Jochen Burt.