Regionalsport Schwarzwald TTF Stühlingen freut sich auf die Regionalliga

Tischtennis-Damen schaffen erneut Durchmarsch

Die Tischtennisdamen der TTF Stühlingen machten drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg und den Aufstieg in die Regionalliga Süd auf. Ein ähnlicher Mannschaftserfolg ist seit Bestehen des Tischtennisbezirks Schwarzwald noch keiner Damenmannschaft gelungen. Dabei war das Team erst vor dieser Saison von der Badenliga in die Oberliga aufgestiegen. Die Dominanz der Spielerinnen Monika Kuirybayashi, Anna Lasarzick Luisa Leser, Laura Schärrer und Celine Schädler war schier erdrückend. Alle bisherigen 15 Spiele wurden gewonnen. Auch das Mannschaftsspieleverhältnis von 120:31 ist, bei einem Quotient von plus 89, bislang einmalig. Die Bilanzen der Spielerinnen unterstreichen die Spielstärke der Mannschaft, in der Monika Kuribayashi mit der besten Oberligabilanz von 31 gewonnen und nur zwei verlorenen Spielen an der Spitze steht. Auch die Bilanzen der anderen Spielerinnen können sich sehen lassen: Laura Schärrer weist 19:5 Siege auf, Anna Lasarzick 17:4, Celine Schädler 15:4 und Luisa Leser 12:6 Erfrolge. Die herausragende Doppelbilanz von 10:0 gewonnenen Spielen hat das Doppel Monika Kuribayashi/ Laura Schärrer an der Spitze. „Unser nächstes Ziel ist es, in der Regionalliga Süd den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Anna Lasarzick. Bild: Maier