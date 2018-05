Regionalsport Schwarzwald TT-Landesliga Herren: Das kürzeste Spiel dauert nur 86 Minuten

Kurioses und Bemerkenswertes aus der vergangenen Saison der Tischtennis-Landesliga Herren

Tischtennis-Landesliga Herren: (mo) Mit dem TTC Singen II und TTC GW Konstanz lagen zwei Mannschaften lange mit nur zwei Minuspunkten gleichauf an der Tabellenspitze der Landesliga Herren. In der Schlussphase brach Konstanz jedoch ein, während Singen durchgehend stabil blieb und sich den Meistertitel sicherte. Eine starke Saison spielte der TV St.Georgen, der Rang drei belegte. Der letztjährige Vizemeister TTF Stühlingen verlor den Anschluss an die Spitze und musste mit deutlichem Abstand und Platz vier zufrieden sein. Der TTSV Mönchweiler steigerte sich in der Rückrunde und konnte am Ende sein Punktekonto ausgeglichen gestalten. TuS Hüfingen und TTC Singen III belegten einen Mittelfeldplatz. Bei drei direkten Absteigern verlief der Kampf um den Klassenerhalt lange Zeit spannend. Während Neuling TTG Furtwangen/Schönenbach II früh den Anschluss verlor, konnte der TSV Mimmenhausen lange, aber letztlich doch erfolglos, hoffen. DJK Villingen hatte bis kurz vor Saisonende das rettende Ufer vor Augen, fiel aber doch noch auf den dritten direkten Abstiegsplatz zurück. Unser Mitarbeiter Hans Mollin sammelte einige Kuriositäten und Höhepunkte der abgelaufenen Spielzeit.

Die längsten Spiele: Dass Tischtennisspiele oftmals drei Stunden oder mehr dauern, ist keine Seltenheit. Insgesamt dauerten in der Rückrunde mehrere Spiele sogar weit über diesen Zeitraum hinaus. Der Rekord liegt dabei bei 4:15 Stunden im Spiel zwischen Stühlingen und St. Georgen, das 8:8 endete.

Die kürzesten Spiele: In einigen Begegnungen ging es deutlich schneller zu Ende. Nur 86 Minuten brauchte Singen II beim 9:0 gegen den TTSV Mönchweiler. Das 9:1 der TTF Stühlingen gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach II war nach 100 Minuten perfekt.

Die meisten Sätze: Mindestens 27 Sätze benötigt eine Mannschaft, bis sie den notwendigen neunten Siegpunkt erzielt hat. Meistens wird diese Anzahl aber deutlich überschritten. So auch mit 37 Sätzen beim Spiel der SpVgg F.A.L. gegen die DJK Villingen und mit 36 Sätzen beim 8:8 zwischen den TTF Stühlingen und dem TV St. Georgen.

Die wenigsten gewonnenen Sätze: „Spitzenreiter“ dieser Kategorie ist der TTSV Mönchweiler, der bei der 0:9-Schlappe gegen den späteren Meister TTC Singen II nicht einen einzigen Satz gewann.

Die meisten Fünfsatzspiele: Die seit einigen Jahren geltende 11-Punkte-Regelung sorgt oft dafür, dass viele Einzel- oder auch Doppelspiele sehr eng geworden sind und über fünf Sätze gehen. Dies war achtmal beim 8:8 zwischen Stühlingen und St. Georgen und siebenmal beim 9:6 Erfolg von Mimmenhausen gegen Furtwangen/Schönenbach II der Fall.

Der längste Satz: Den längsten Satz der Rückrunde spielten im Doppel mit 21:19 im zweiten Satz Markus Vollstädt/Johannes Croisier von F.A.L. gegen Stephan Dieterle/Patrick Meyer von der DJK Villingen. In den Einzeln war der längste Satz das 20:18 von Oliver Brandl (Konstanz) gegen Martin Köstner vom TTSV Mönchweiler.

Sätze mit der „Höchststrafe“: Deutlich seltener als in den Vorjahren endeten einzelne Sätze mit der „Höchststrafe“ von 11:0. Dies gelang jeweils Andreas Beck (Singen II) gegen Patrick Schindler (Furtwangen/Schönenbach II, Martin Weißer (Mönchweiler) gegen Christof Groten (Stühlingen), Guido Heun (Singen II) gegen Darious Koshsima (Mönchweiler) und Stefan Klemens (Singen II) gegen Robert Harich (Hüfingen).

Älteste und jüngste Mannschaften bzw. Stammspieler: Der älteste Stammspieler in dieser Saison und somit auch in der Rückrunde ist Hans Gaugel vom Aufsteiger TSV Mimmenhausen. Der 69-jährige Senior der Liga gewann zuletzt immerhin fünf Einzel bei acht Niederlagen. Der TSV Mimmenhausen stellt auch insgesamt die älteste Formation der Liga mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahren. Mit jeweils 15 Jahren waren Marc Hackenjos (TV St. Georgen) und Kai Moosmann (TTC Singen II) die jüngsten Spieler der Liga. Letzterer belegte in der Rückrunde mit der positiven Bilanz von 13:1 im Ranking des 1. Paarkreuzes sogar Platz eins. Mit 24:3 Siegen reichte es für die gesamte Saison immerhin noch zu Rang drei. Hackenjos wurde mit der Bilanz von 19:5 über die gesamte Saison Dritter im zweiten Paarkreuz. Aufsteiger F.A.L. Frickingen stellt mit durchschnittlich 30 Jahren die jüngste Mannschaft der Liga. Dabei hob Teamkapitän Markus Vollstädt mit 52 Jahren das Durchschnittsalter der ansonsten jungen Mannschaft noch deutlich an.

Die erfolgreichsten Einzel- und Doppelspieler: Die besten Einzelspieler der Liga sind naturgemäß im ersten Paarkreuz der Liga zu finden. Am Ende der Rückrunde führt Kai Moosmann vom TTC Singen II das Ranking mit 13:1 Siegen an. Über die gesamte Saison war Felix Kleber vom TTC GW Konstanz mit der Bilanz von 29:4 am erfolgreichsten. Platz zwei belegte Gerd Schönle von den TTF Stühlingen mit 26:4, der aufgrund einer Verletzung seine bisherige gewohnte Spitzenposition abgeben musste.

Bilanzen

1. Paarkreuz Rückrunde: 1. Moosmann, Singen II (13:1), 2. Kleber, Konstanz (13:2), 3. Wiemer, Singen II (12:2), 4. Gutzeit, Hüfingen (13:5), 5. Schädler, Stühlingen (8:2), 6. Schifferdecker, Mönchweiler und Pacher, St. Georgen (je 11:7), 8. Schönle, Stühlingen(7:3), 9. Basler, Villingen (6:2), 10. Vollstädt F. F.A.L. (10:8), 11. Beck, Singen II (6:4), 12. Brandl und Winnes, beide Konstanz (je 5:3), 14. Walter, St. Georgen (8:8). Top 10 Gesamtrunde: 1. Kleber (29:4), 2. Schönle (26:4), 3. Moosmann (24:3), 4. Pacher(25:12), 5. Schädler (19:7), 6. Wiemer (13:2), 7. Gutzeit (24:14), 8. Mehne (10:2). 9. Goldau (18:12), 10. Schifferdecker (20:18).

2. Paarkreuz Rückrunde: 1. Hackenjos, St. Georgen (12:1), 2. Rivizzigno, Singen II (11:0), 3. Mehne, Singen II (9:0), 4. Widmann, St. Georgen (7:2), 5. Vollstädt M., F.A.L., (10:6), 6. Dorka, Stühlingen (8:4), 7. Meyer, Villingen (5:1), 8. Haugg, Villingen (7:4), 9. Winnes, Konstanz (6:3), 10. Bredl, Mönchweiler (8:6), 11. Raut, Singen III (7:5), 12. Dannegger, Hüfingen (6:4), 13. Hesse, Stühlingen (5:4). Top 10 Gesamtrunde: 1. Hackenjos (22:5), 2. Rivizzigno (13:0), 3. Vollstädt F. (22:10), 4. Mehne (11:0), 5. Lerner, Mimmenhausen (13:5), 6. Haugg (16:10), 7. Lasarzick, Stühlingen (13:7), 8. Bädicker, Konstanz (11:5), 9. Klemens (8:3), 10. Bredl (17:13).

3. Paarkreuz Rückrunde: 1. Weißer, Mönchweiler (9:3), 2. Klemens, Singen II (6:0), 3. Barth, St. Georgen (8:3), 4. Obergfell, St. Georgen (7:2), 5. Hirt, Hüfingen (7:3), 6. Sauter, Villingen (6:2), 7. Ternieden, Mönchweiler (5:3), 8. Händly, Konstanz (4:2), 9. Frässle, Furtwangen/Schönenb. II (5:4), 10. Mayer, Singen III (4:3). Top 10 Gesamtrunde: 1. Obergfell (16:6), 2. Sturm, Konstanz (12:2), 3. Sauter, Villingen (14:5), 4. Rivizzigno (9:0), 5. Barth (16:8), 6. Opiol, Hüfingen (9:2), 7. Weißer (9:3), 8. Isele, Hüfingen (10:6), 9. Köstner, Mönchweiler (8:4), 10. Hirt (7:3).

Doppel Rückrunde: 1. Häge/Lerner (8:3), 2. Gutzeit/Dannegger und Vollstädt F./Heyn (je 7:2), 4. Mehne/Rivizzigno (6:1)), 5. Napoletano/Huth, Singen III (5:0), 6. Koch/Schifferdecker (7:3), 7. Winnes/Sturm (6:2), 8. Moosmann/Wiemer (5:1), 9. Obergfell/Barth (6:3), 10. Walter/Hackenjos (6:4), 11. Brredl/Ternieden (5:3), 12. Raut/Wilhelm (4:2). Top 10 Gesamtrunde: 1. Vollstädt F./Heyn (17:4), 2. Walter/Hackenjos (16:6), 3. Mehne/Rivizzigno (13:3), 4. Bredl/Ternieden (13:4), 5. Winnes/Sturm (12:3), 6. Moosmann/Wiemer (11:2), 7. Schönle/Lasarzick (10:1), 8. Häge/Lerner (13:5), 9. Koch/Schifferdecker (14:7), 10. Gutzeit/Dannegger (12:5).