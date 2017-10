regionalsport schwarzwald TSC Blumberg gelingt Pokal-Coup

Handballer ziehen überraschend ins Halbfinale ein

Handball, südbadischer Pokal, Viertelfinale: TSC Blumberg – SG Köndringen/Teningen II 25:21 (13:11). (daz). Den Blumberger Handballern ist am Freitagabend eine kleine Sensation gelungen. Das Bezirksklassenteam um Trainer Manuel Hertz-Eichenrode warf den Südbadenlisten aus dem Pokal und schaffte erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in das Halbfinale des Landespokals. Vor rund 200 Zuschauern lagen die Eichbergstädter nur bis zum 2:4 zurück. "Wir haben die Tore schön herausgespeilt. Wir haben Tempo-Handball der besten Art gezeigt. Es war eine Freude, unserer Mannschaft in dieser Verfassung zu sehen", jubelte TSC-Abteilungsleiter Marcel Kanter.

Die Gäste hatten offenbar die Eichbergstädter unterschätzt. Sie reisten mit einigen Junioren und Akteuren aus der dritten Mannschaft an. Überhaupt nicht zurecht kamen die Gäste mit dem Harzverbot. Schon nach 15 Minuten lag Blumberg mit 8:4 Toren vorn. Der Sieg war über die 60 Minuten nie ernsthaft in Gefahr. "Selbst ein Vorsprung mit sechs oder sieben Toren wäre möglich gewesen. Es war ein herrlicher Abend", so Kanter, der der Mannschaft anschließend für die ganze Nacht frei zur Jubelfeier gab.

Tore für Blumberg: Patrick Unterholzner (2), Patrick Teubert (5), Yannick Teubert (2), Steffen Benz (1), Kilian Matz (4), Christian Sprengart (4), Patrick Rothweiler (2), Marius Anton (5).