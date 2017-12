Regionalsport Schwarzwald TSC Blumberg: Ein unvergesslicher Höhepunkt

Handball-Bezirksligist TSC Blumberg erwartet am Samstag (20 Uhr) im Halbfinale des südbadischen Pokals Südbadenliga-Spitzenreiter BSV Phönix Sinzheim. Blumberg hofft auf 300 bis 400 Zuschauer in der Eichbergsporthalle und auf eine Sensation. Der SÜDKURIER sprach mit TSC-Trainer Manuel Hertz-Eichenrode.

Herr Hertz-Eichenrode, wie groß ist bei Ihnen und der Mannschaft die Vorfreude auf dieses Spiel?

Die Vorfreude ist riesig. Noch nie in seiner Geschichte ist der TSC Blumberg im Landespokal soweit gekommen. Wir spielen zwei Klassen tiefer als Sinzheim und haben nichts zu verlieren. Auch für mich als Trainer hat die Partie einen besonderen Reiz.

Inwiefern?

Es kommt nicht jedes Jahr vor, dass man sich in einem Wettbewerb mit einer Mannschaft messen darf, die zwei Ligen höher spielt. Da ist es für mich als Trainer interessant zu sehen, wie die eigenen taktischen Vorstellungen klappen und mit welcher Taktik der Favorit aufspielt. Wir werden sehen, wie groß der sportliche Unterschied wirklich ist. Auch für mich ist es ein Höhepunkt in meiner Trainer-Laufbahn.

Ihre Mannschaft spielte letztmals am 12. November um Punkte. Befürchten Sie wegen der geringen Spielpraxis Rhythmusstörungen?

Es ist nicht einfach, so lange Punktspielpausen zu überbrücken. Wir sind etwas aus dem Rhythmus, werden dafür aber sehr ausgeschlafen auftreten. Wir haben die vergangenen Tage genutzt, um an der Konzentration und verschiedenen Spielformen zu arbeiten. Vielleicht machen wir auch noch ein Trainingsspiel gegen die eigene zweite Mannschaft.

Wie ist die Stimmung im Team?

Ausgezeichnet. Alle Spieler wissen, dass am Samstag ein ganz besonderes Spiel auf sie wartet, möglicherweise ein unvergesslicher Höhepunkt in der Handballkarriere aller Blumberger Spieler.

Können Sie Ihre Wunschmannschaft aufbieten?

Darauf deutet glücklicherweise alles hin. Natürlich bieten sich die Jungs im Training an. Alle wollen am Samstag spielen. Möglicherweise kommt sogar Patrick Teubert extra von seinem Studienort Amsterdam nach Blumberg. Patrick ist aus dem Kader der einzige Spieler, hinter dem noch ein Fragezeichen steht.

Der TSC Blumberg hatte zu Oberligazeiten 600 bis 700 Zuschauer. Die Stadt ist handballbegeistert. Mit welcher Kulisse rechnen Sie am Samstag und wie kann das Publikum Ihrer Mannschaft helfen?

Wir haben zwischenzeitlich so viel Werbung für die Partie gemacht, dass jeder Blumberger wissen sollte, welches Ereignis am Samstag ansteht. 300 Zuschauer plus x wären toll. Nahezu alle Blumberger Spieler haben noch nie vor solch einer solchen Kulisse gespielt. Wir hatten im Pokal-Viertelfinale gegen den Südbadenligisten Köndingen II in der zweiten Halbzeit eine klasse Stimmung in der Halle. Die erhoffen wir uns auch am Samstag, und zwar ab der ersten Minute.

Haben Sie den Gegner beobachtet?

Dazu hatte ich leider keine Gelegenheit, aber ich kenne einige Spieler. In den Jugendauswahlmannschaften haben Akteure von Sinzheim und Blumberg gemeinsam gespielt, vor allem die Jüngeren. Dazu habe ich mir einige Informationen beschafft. Wir werden gut vorbereitet in die Partie gehen.

Wie würden Sie einen Finaleinzug bewerten? Im anderen Halbfinale gibt es ein Duell eines Landesligisten gegen ein Team aus der Bezirksklasse.

Mit dem Finale habe ich mich noch keine Sekunde beschäftigt. Wir haben ein schweres Halbfinalspiel vor uns, in dem wir klarer Außenseiter sind.

Der TSC Blumberg steht in der Meisterschaft auf Rang vier. Könnte ein guter Halbfinalauftritt, unabhängig vom Ergebnis, einen Schub für die Punktspiele geben?

Meisterschaft und Pokal muss man getrennt betrachten. In den Punktspielen stehen unsere Studenten nicht immer zur Verfügung. Daher ändert sich auch die Aufstellung. Am Samstag kann ich mit der besten Mannschaft beginnen. In der Meisterschaft ist das nicht immer möglich. Da haben wir durch die zwei Auftaktniederlagen schon einen größeren Rückstand auf die ersten Plätze.

Worauf dürfen sich die Fans freuen?

Auf einen couragierten Auftritt meiner Mannschaft. Wir wollen mit aller Macht um unsere Chance kämpfen und den Zuschauern ein Spiel bieten, über das sie noch länger sprechen werden. Wir sind aber auch Realisten. Es kann auch eine hohe Niederlage geben.