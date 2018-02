Regionalsport Schwarzwald TG Schwenningen: Karsten Hauser kündigt Abschied an

Handballerinnen brauchen neuen Trainer

Handball, Landesliga Frauen: (olg) Bei den Frauen der TG 1859 Schwenningen stehen richtungsweisende Wochen an: Nachdem Trainer Karsten Hauser am Wochenende seine Entscheidung mitteilte, dass er zum Saisonende aufhören werde, sind die Personalplanungen für die kommende Saison voll im Gange. „Ich werde meine Tätigkeit beenden. Beim Kader gibt es derzeit viele Fragezeichen, da erst vier Spielerinnen zugesagt haben. Es wird sicherlich noch einige Abgänge geben“, sagte Hauser. Angesichts des letzten Tabellenplatzes und der geringen Aussicht auf den Landesliga-Klassenerhalt steht die Zukunft des Frauenhandballs in VS auf dem Prüfstand.

TG 1859 Schwenningen – SV Remshalden 23:31 (6:17). Eine klare Niederlage kassierte die Hauser-Sieben gegen den erwartet starken Gast. „Wir haben zu viele technische Fehler gemacht, was man gegen einen solchen Gegner nicht darf. Für mich ist es ohnehin verwunderlich, dass Remshalden nicht ganz vorne steht“, sagte der TG-Trainer. Sein Team lag nach den ersten 30 Minuten bereits mit elf Toren im Rückstand. In der zweiten Halbzeit lag Schwenningen in der 50. Minute gar mit 15 Toren (13:28) zurück, ehe die Niederlage noch etwas erträglicher gestaltet werden konnte. Hauser freute sich immerhin über die mit 17:14 gewonnene zweite Halbzeit. In ihrem letzten Spiel für die TGS erzielte Burcu Kartal drei Treffer. TG-Tore: Lisa Kuner (5), Angelina Kny (4), Alexandra Noack (4/1 von 1 Siebenmeter), Burci Kartal (3), Anna-Lena Bettinger (3/1 von 3 Siebenmeter), Sabrina Eberl (1), Alina Häffner (1), Julia Held (1).

Bezirksliga Herren: TG 1859 Schwenningen – TG Schömberg 28:26 (15:12). Nach dem dritten Sieg in Folge greift Schwenningens Trainer Holger Hafner mit seinen Jungs den vierten Platz an. „Ich war mit unserer Leistung sehr zufrieden“, lobte Hafner den Auftritt seiner Mannschaft, die eine gute Defensivarbeit vor einem starken Keeper Konstantinos Zafiris verrichtete. Schwenningen führte schnell mit 5:1 (5.) und verteidigte den Vorsprung bis zur 15:12-Pausenführung. Nachdem Wechsel gelang Schömberg in der 46. Minute der 20:20-Ausgleich, doch die Hafner-Sieben zog binnen sechs Minuten wider auf vier Treffer (26:22) davon. TG-Tore: Jonas Schulz (5), Richard Kellerer (5/1 von 2 Siebenmeter), Vladimir Aleksic (4/2 von 2), Manuel Arts (4), Tobias Czech (4), Tomi Czech (2), Michael Mager (2), Thomas Frach (1) und Tobias Götz (1).