Regionalsport Schwarzwald TG Schwenningen: "Ein Spiel auf Augenhöhe"

Handballer erwarten Verfolger Dunningen. Schwenninger Frauen gegen Schorndorf Außenseiter

Handball: (olg) Da am Samstag die Panthers um 20 Uhr in der großen Deutenberghalle ihr Basketball-Topspiel austragen, finden die beiden Handballpartien der TG 1859 Schwenningen nebenan in der kleinen Halle statt.

Landesliga Frauen: TG 1859 Schwenningen – SG Schorndorf 1846 (Samstag, 18 Uhr). Langsam wird es eng für die TGS-Frauen im Abstiegskampf: Nach zehn Begegnungen ohne Sieg kommen die Neckarstädterinnen im Tabellenkeller nicht vom Fleck. Trainer Karsten Hauser fehlt erneut aus gesundheitlichen Gründen. Deshalb betreut TG-Abteilungsleiterin Sabrina Cosic das Team gegen den favorisierten Gast. Schorndorf ist mit 14:8-Punkten Fünfter und gewann das Hinspiel deutlich mit 29:18. Das Manko der Schwenningerinnen in den vergangenen sechs Partien war die eigene Torausbeute: Mit 16 bis 18 erzielten Toren kam die Offensive auf einen Schnitt von 17 Treffern pro Spiel – zu wenig, um in dieser Liga zu gewinnen.

Bezirksliga Herren: TG 1859 Schwenningen – TSV Dunningen (Samstag, 20 Uhr). Richtig Pfeffer steckt im Verfolgerduell gegen die Eschachtäler. Nach sechs Spielen ohne Sieg erinnert sich TG-Trainer Holger Hafner gerne an den letzten Erfolg zurück – es war am 5. November der 34:33-Sieg in Dunningen. „Das war ein enges Spiel. Diesmal gibt es für mich auch keinen Favoriten. Das wird eine Partie auf Augenhöhe.“ Dunningen hat nur zwei Punkte Rückstand auf Schwenningen. Die Gäste reisen selbstbewußt an und haben mit Timo Häsler einen der besten Torjäger der Liga in ihren Reihen. Der Dunninger Rückraumspieler traf in elf Begegnungen bisher 105 Mal ins Netz. Beim Gastgeber fehlen erneut Vladimir Aleksic und Tomi Czech (gesperrt). Hinter George Calin, der die vergangenen drei Partien fehlte, steht ein Fragezeichen. Noch nicht bei 100 Prozent war zuletzt Jonas Schulz.