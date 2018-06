Regionalsport Schwarzwald TC Blau-Weiß Villingen vom Pech verfolgt

Beide Regionalliga-Teams verlieren ihre Spiele. Kampf um Klassenerhalt wird immer enger

Tennis, Regionalliga: Schwarzer Tag für die beiden Regionalliga-Teams des TC Blau-Weiß Villingen: Sowohl die Damen als auch die Herren 30 gingen als Verlierer vom Platz. Dabei war auch viel Pech im Spiel.

Regionalliga Damen: TC BW Villingen – SSC Karlsruhe 4:5. Villingens Trainer Jürgen Müller war nach der knappen Heimniederlage sichtlich angefressen. "Das Spiel hätte genauso gut 6:3 für uns ausgehen können. In den entscheidenden Phasen fehlte uns einfach das nötige Quäntchen Glück. Ich kann meinen Spielerinnen keinen Vorwurf machen. Alles hat gestimmt, nur das Ergebnis nicht." Nach den Einzeln lagen die Gastgeberinnen mit 2:4 zurück. Die beiden Punkte holten Michaela Boev, die im Match-Tiebreak mit 14:12 gewann, und Pia Schwarz, die im Match-Tiebreak mit 10:8 als Siegerin vom Platz ging. Die beiden Neuzugänge des TC BW Villingen verloren dagegen bei ihrer Heimpremiere. Sowohl Verena Schmit (6:10) als auch Rocio de la Torre-Sanchez (9:11) musst sich jeweils im Match-Tiebreak geschlagen geben. Auch Xenia de Luna und Josy Escalona Rodriguez mussten ihre Einzel abgeben.

In den Doppeln glichen Boev/Schwarz (6:2/6:2) und Torre-Sanchez/Schmid im Match-Tiebreak zum 4:4 aus. Also musste das letzte Spiel des Tages entscheiden. Hier zogen De Luna/Rodriguez mit 4:6/2:6 den Kürzeren. Damit war auch das Heimspiel verloren. Da Karlsruhe nun zwei Siege auf dem Konto hat und die Villinger Damen nur einen, wird es im Kampf um den Klassenerhalt immer enger.

Bereits die dritte 4:5-Niederlage

Regionalliga Herren 30: Wiesbadener HTC – TC BW Villingen 5:4. Der Aufwärtstrend, den die Villinger Herren nach dem 7:2-Heimsieg vor zwei Wochen gegen Marburg hatten einleiten wollen, wurde schnell wieder gestoppt. Ohne Kapitän Dominik Adelhardt mussten sich die Villinger in Wiesbaden erneut knapp geschlagen geben. In den Einzeln stand es nach der ersten Runde 3:0 für die Gastgeber. Michael Heppler, Stefan Hauser und Frank Endres mussten ihre Matches jeweils in zwei Sätzen abgeben. Tobias Köck (10:6 im Match-Tiebreak), Alexander Ruf (6:4/6:1) und Tobias Storz (6:1/7:5) schafften den 3:3-Ausgleich. Als Heppler/Hauser und Köck/Stiefel ihre Doppel jeweils in zwei Sätzen abgeben mussten, war die Villinger Auswärtsniederlage besiegelt. Lediglich das dritte Doppel mit Ruf/Storz (5:7, 6:4/11:9) holte im Match-Tiebreak noch einen Punkt.

"Das ist jetzt schon die dritte 4:5-Niederlage. Die Saison läuft sehr unglücklich für uns. Aber wir haben sehr viele Matchpunkte geholt, was noch ausschlaggebend sein könnte. Nun müssen wir unser nächstes Heimspiel gegen TK GW Mannheim möglichst hoch gewinnen. Dann sollte es für den Klassenerhalt reichen", sagte Adelhardt.