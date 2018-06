Regionalsport Schwarzwald TC Blau Weiß Villingen: Zwei Neue feiern Heimdebüt

Wichtige Spiele für die beiden Regionalliga-Teams

Tennis-Regionalliga: (jm) Will man den Anschluss an das Mittelfeld nicht verlieren, würden den beiden Regionalligateams des TC Blau Weiß Villingen vor allem ein Sieg am Sonntag helfen. Die Damen haben am Sonntag (Beginn: 11 Uhr) das Team des SSC Karlsruhe zu Gast. Die Mannschaft aus Nordbaden hat, ebenso wie die Blau Weiß-Mädels, einen Sieg auf dem Konto. Villingens Coach Jürgen Müller vertraut dem gleichen Team, das zuletzt die Spiele für den Club an der Klosterhalde absolviert hat. Ihr Heimdebüt geben die spanische Importspielerin Rocio de la Torre Sanchez und Verena Schmid, die ebenfalls neu im Team ist und bisher voll überzeugen konnte, vor allem dank ihrer Doppelstärke.

Die Villinger Herren 30 müssen am Sonntag (Beginn: 11 Uhr) beim Wiesbadener THC antreten. Die Gastgeber haben bereits zwei Siege eingefahren und sind deshalb auch als direkter Konkurrent einzustufen. Durch ihren hohen Sieg gegen Marburg ist das Selbstvertrauen in das Villinger Team um Club-Präsident Stefan Hauser wieder zurückgekehrt. Auch deshalb will man aus Hessen unbedingt Punkte mitbringen.

Die Herren 40 des TC BW Villingen haben am Samstag um 14 Uhr ein Heimspiel und wollen gegen Leutershausen die Tabellenführung ausbauen. Die Herren 50 haben das gleich Ziel in Untertürkheim vor Augen. Dies wird ein echter Spitzenkampf, denn beide Teams zieren verlustpunktfrei die Tabellenspitze.

Die Villinger Damen 50 haben am Samstag in der Badenliga ebenfalls ein Heimspiel. Auch das Team von Mannschaftsführerin Meli Benninghaus hat momentan die Tabellenführung inne und will diese nach dem Spiel gegen Baden-Baden auch behalten.