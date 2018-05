Regionalsport Schwarzwald TC Blau Weiß Villingen: Vier Teams stürmen an die Spitze

Klasse Saisonstart für Tennisklub: Zwei Aufsteiger feiern auf Anhieb Siege

Tennis: (jm) Gleich vier Teams des Blau Weiß Villingen setzten sich durch hohe Auftaktsiege direkt an die Tabellenspitze ihrer Spielklassen. Die Damen 50 starteten als Aufsteiger in die Badenliga und gewannen in Rastatt gleich mit 7:2. Bei drei Match-Tiebreaks hatten sie das bessere Ende auf ihrer Seite. Für das Team um Mannschaftsführerin Meli Bennighaus geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen Dossenheim weiter.

Ähnlich gut machten es die Herren 50. Der Aufsteiger in der Regionalliga Südwest gewann das Heimspiel gegen Bohlsbach deutlich mit 7:2. Im Einzel verlor lediglich Jan Dold nach eigenen Matchbällen knapp im Entscheidungssatz. Ob der Weg so weitergeht, wird man am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Tübingen sehen.

Mit einem hohen 8:1-Heimsieg starteten die Herren 40 in die Badenliga Saison gegen den TK GW Mannheim. Michael Heppler, Alexander Ruf, Christian Rudel und Rückkehrer Mario Hauser feierten glatte Zweisatz-Siege. Mehr kämpfen mussten dagegen Daniel Radojicic und Götz Jörger mit zwei weiteren knappen Siegen. Die anschließenden Doppel gingen mit 2:1 an die Gastgeber. Am Samstag empfängt das Team Baden-Baden.

Schlechter erging es den Herren 40/2 in der Bezirksliga beim 2:7 gegen den TC Weilersbach. Hier konnte lediglich ein Einzel durch Mathias Lindenhahn und ein Doppel durch Ternieden/Putschbach gewonnen werden.

Auch das junge Team der zweiten Herren um den erfahrenen Fabian Schifferdecker bezwang den TC Singen II deutlich mit 7:2. Die Mannschaft rekrutiert sich primär aus U 16 und U 18 Spielern und soll sich in dieser Liga beweisen, was zu Beginn der Saison eindrucksvoll gelungen ist.

Die zweite Damenmannschaft des TC Blau Weiß Villingen musste dagegen eine hohe Niederlage gegen Markdorf einstecken. Die Seehasen sind allerdings klarer Favorit auf den Aufstieg in die Oberliga. Den Villinger Ehrenpunkt holte die 13-jährige Gina Betzner.

Die Herren 30, die in der Regionalliga beim Auswärtsspiel in Saarbrücken eine unglückliche Niederlage hinnehmen mussten (wir berichteten), werden am Donnerstag (Spielbeginn 11 Uhr) ihre Heimpremiere gegen Rottweil haben.