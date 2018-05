Regionalsport Schwarzwald TC Blau Weiß Villingen: "Eine Saison ohne Zittereinlagen"

Rundenauftakt für Tennisteams. Regionalliga-Damen am Sonntag zuhause

Tennis: (jm/wmf) Am Wochenende starten zahlreiche Tennisteams des TC Blau Weiß Villingen in die Saison. Aushängeschild des Vereins sind die Regionalliga-Damen, die am Samstag auswärts in Ludwigshafen-Oppau antreten. Am Sonntag (Beginn: 11 Uhr) folgt das erste Heimspiel an der Klosterhalde gegen den TC Leonberg. Trainer Jürgen Müller formuliert die Zielsetzung so: „Wir haben eine gute Mannschaft, mit der einiges möglich ist. In den vergangenen drei Spielzeiten haben wir mit Glück und Können die Regionalliga gehalten. Diesmal sollte das ohne Zittereinlagen machbar sein. Da der TC Lauffen seine Mannschaft zurückgezogen hat, haben wir zwar ein Heimspiel weniger, dafür gibt es aber nur zwei Absteiger.“

Die Regionalliga-Mannschaft um Teamkapitän Josy Escalona Rodriguez wartet mit neuen Gesichtern auf. Zum Beispiel die 27-jährige Spanierin Rocio de la Torre-Sanchez. Die Nummer 684 der Weltrangliste soll Müller zufolge in einigen Spielen zum Einsatz kommen, am Wochenende aber noch nicht. Zudem kehrt die Schwenningerin Steffi Vorih nach einigen Jahren beim Bundesligisten TC Waldau Stuttgart an die Klosterhalde zurück. Ob Vorih in dieser Saison zum Einsatz kommt, ist allerdings zweifehaft, denn sie kuriert derzeit noch einen Kreuzbandriss aus. Auch die nominelle Nummer eins, des TC Blau Weiß, Chiara Grimm, wird aufgrund einer Handgelenks-Operation wohl kaum spielen können. Deshalb schlugen die Villinger nochmals auf dem deutschen Markt zu. Ebenfalls vom TC Waldau Stuttgart kommt die 25-jährige Verena Schmid, die in der Weltrangliste notiert ist. Allerdings wird auch sie zum Saisonauftakt nicht zur Verfügung stehen, da sie aktuell noch für ein Collegeteam in Miami/USA spielt. Auch Franziska Putschbach ist derzeit noch in Amerika aktiv. Trainer Müller geht mit folgendem Aufgebot in das erste Spielwochenende: Kinnie Laisne, Michaela Boev, Pia Schwarz, Josy Escalona Rodriguez, Sophie Birk und Nina Stadler.

Für zwei Teams des TC Blau Weiß Villingen gilt es nach dem Aufstieg in den nächsthöheren Ligen zurechtzukommen. So treten die Herren 50 um Mannschaftsführer Uli Wurz nach ihrem überraschenden badischen Meistertitel nun in der sogenannten Süd-West Liga an, der zweithöchsten Spielklasse. Ihr erstes Heimspiel findet am Samstag gegen Bohlsbach statt (Beginn 13 Uhr). Auch die Damen 50 befinden sich nach ihrem Aufstieg nun in der Badenliga, der höchsten Spielklasse des Badischen Tennisverbandes. Sie haben ihren ersten Auftritt am Samstag auswärts in Rastatt.

Nach oben wollen auch die Herren 40. Doch die Badenliga hat einige starke Teams in ihrem Aufgebot. Mit Grün-Weiß Mannheim gastiert eines davon am Samstag an der Klosterhalde (Beginn 14 Uhr). Das zweite 40er-Team aus Villingen empfängt ebenfalls am Samstag (14 Uhr) den TC Weilersbach.

Das Herren 30 Team des TC Blau Weiß, vor zwei Jahren noch in der Bundesliga vertreten, gibt seine Visitenkarte bei Rotenbühl Saarbrücken ab. Der derzeit verletzte Mannschaftsführer Dominik Adelhardt schickt aber trotz seines Ausfalls ein starkes Team ins Rennen, sodass man sich Hoffnungen auf einen Auftaktsieg machen kann. Am Sonntag starten auch die beiden Teams der zweiten Damen (gegen Markdorf) und zweiten Herren (gegen Singen) in die Saison (Spielbeginn 13 Uhr).

Die Badenliga-Herren des TC Blau Weiß Villingen schlagen erst im Juli zum ersten Mal auf. Nach dem Abschied von Justin Schlageter wurde die Mannschaft mit der neuen Nummer eins, Rene´Schulte, Andy Drzyzga und dem Argentinier Gregorio Cordonnier verstärkt.