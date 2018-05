Regionalsport Schwarzwald TC Blau Weiß Villingen: "Das sind für uns zwei Bonuspunkte"

Regionalliga-Damen bezwingen Leonberg. Am Samstag klare Niederlage in Ludwigshafen

Tennis, Regionalliga Damen: Gelungener Auftakt für die Regionalliga-Damen des TC Blau-Weiß Villingen: Mit dem 6:3-Heimerfolg gegen den TC Leonberg gelang dem Team am Sonntag ein Sieg, den Trainer Jürgen Müller im Vorfeld nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. „Das sind für uns zwei Bonuspunkte, denn Leonberg zählt zu den starken Mannschaften der Liga“, freut sich Müller. Da ließ sich die klare 1:8-Niederlage tags zuvor beim TC Ludwigshafen-Oppau leicht verschmerzen.

Matchwinnerin gegen Leonberg war Nina Stadler, die am Samstag noch gefehlt hatte. Die Schweizerin, die an Nummer eins spielte, gewann ihr hart umkämpftes Einzel gegen Claudia Hoste Ferrer nach zunächst klarem Rückstand im Match-Tiebreak (2:6, 6:3, 10:7) und sorgte damit für die Villinger 4:2-Führung nach den Einzeln. „Das hat uns die Zusammenstellung der anschließenden Doppel sehr erleichtert“, sagte Müller. Die weiteren Einzelpunkte holten Michaela Boev (6:2, 6:3), Nikola Schweinerova (6:2, 6:0) und Josy Escalona Rodriguez (6:1, 6:3), die sich jeweils in zwei Sätzen durchsetzten. Kinnie Laisne (2:6, 1:6) und Pia Schwarz (2:6, 3:6) mussten ihre Matches abgeben. In den drei Doppeln zogen nur Stadler/Schwarz (6:7, 1:6) den Kürzeren. Boev/Laisne (6:3, 6:1) und Schweinerova/Rodriguez (6:4, 3:6, 10:3) waren dagegen erfolgreich und machten den Villinger Sieg perfekt.

Im ersten Saisonspiel am Samstag waren die Villinger Regionalliga-Damen beim TC Ludwigshafen-Oppau beim 1:8 chancenlos. Auch das Satzverhältnis (16:5) und die Zahl der gewonnnen Spiele (104:58) verdeutlichen die Überlegenheit der Gastgeberinnen. Bereits nach den Einzeln (5:1) war das Spiel entschieden. Auf Villinger Seite konnte lediglich Nikola Schweinerova ihr Duell in zwei Sätzen (7:5, 6:2) gegen die Österreicherin Nicole Rottmann gewinnen. Dies war zugleich der Ehrenpunkt. Michaela Boev, Kinnie Laisne, Pia Schwarz, Josy Escalona Rodriguez und Sophie Birk unterlagen, wobei sich Rodriguez erst im dritten Satz geschlagen geben musste. Auch in den Doppeln gab es für die Schwarzwälderinnen nichts zu holen.

Da der TC Lauffen seine Mannschaft zurückgezogen hat, sind die Blau-Weißen am Donnerstag spielfrei und haben drei Wochen Pause. Bis dahin werden Neuzugang Verena Schmid und Franziska Putschbach wieder aus den USA zurück sein und zur Mannschaft stoßen. Auch der spanische Neuzugang Rocio de la Torre-Sanchez wird dann ihre ersten Einsätze für die Blau-Weißen absolvieren. „Dann haben wir personell noch mehr Optionen“, blickt Müller dem weiteren Saisonverlauf zuversichtlich entgegen.