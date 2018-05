Regionalsport Schwarzwald TC BW Villingen: Bei Herren 30 platzt der Knoten

Marburg klar mit 7:2 geschlagen. Villinger Regionalliga-Damen verlieren zweimal auswärts

Tennis, Regionalliga Herren 30: TC BW Villingen – Marburger TC 7:2. (wmf/mfa) Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen sammeln die Herren 30 des TC Blau Weiß Villingen gegen Marburg die ersten Punkte der Saison. Auch die Zahl der gewonnen Sätze (14:6) und Spiele (89:61) verdeutlichen die Überlegenheit der Gastgeber. Nach den Einzeln führten die Schwarzwälder bereits uneinholbar mit 5:1. Tobias Köck, Alexander Ruf und Mario Hauser gewannen ihre Begegnungen jeweils in zwei Sätzen. Stefan Hauser und Tobias Storz setzten sich im Match-Tiebreak durch. Einzig Michael Heppler verlor sein Einzel auf Seiten des TC Blau Weiß.

Michael Heppler und Stefan Hauser gewannen ihr anschließendes Doppel ebenso in zwei Sätzen wie Tobias Köck und Sascha Stiefel. Die Niederlage von Tobias Storz und Frank Endres war am Ende ohne Bedeutung. Am nächsten Spieltag (Sonntag) geht es für die Villinger Herren zum Wiesbadener THC.

Regionalliga Damen: TC Ludwigshafen II – TC Blau Weiß Villingen 6:3. Nach einer dreiwöchigen Spielpause setzten die Villinger Regionalliga-Damen die Saison mit einer Niederlage fort. Ausgerechnet beim bisherigen Schlusslicht Ludwigshafen zog die Mannschaft den Kürzeren. Das tut weh und bedeutet einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Allerdings hatte Trainer Jürgen Müller eine Erklärung für das Resultat. „Wir hatten uns einen Sieg erhofft, aber Ludwigshafen hatte sich mit Spielerinnen aus der Bundesligamannschaft verstärkt. Das war der Knackpunkt.“ Nach den Einzeln war beim Zwischenstand von 3:3 noch alles offen. Neuzugang Verena Schmid (6:3/7:6), Pia Schwarz (6:3/7:5) und Mannschaftsführerin Josy Escalona Rodriguez holten die Punkte für die Gäste. Villingens Neuzugang Rocio de la Torre-Sanchez musste dagegen bei ihrer Premiere für die Blau-Weißen an Position eins eine Niederlage (2:6/6:1/3:10) im Match-Tiebreak hinnehmen. Michaela Boev (4:6/3:6) und Xenia de Luna (2:6/2:6) verloren in zwei Sätzen. In den anschließenden Doppeln zogen alle drei Villinger Paarungen den Kürzeren. Sowohl Boev/Schmid (1:6/5:7), De la Torre-Sanchez/Escalona Rodriguez (6:7/4:6) und De Luna/Schwarz (4:6/6:7) mussten sich in jeweils zwei Sätzen geschlagen geben. Damit war die unerwartete Niederlage besiegelt.

MTG BW Mannheim – TC BW Villingen 7:2. Auch am Sonntag mussten sich die Villinger Regionalliga-Damen auswärts geschlagen geben. Diese Niederlage kam nicht überraschend, schließlich kam sie gegen Tabellenführer Mannheim zustande. Als die Gastgeberinnen bereits klar mit 6:0 führten, gelangen Villingen durch Rodriguez/Schwarz und De la Torre-Sanchez/Schmid noch zwei Sieg im Doppel.