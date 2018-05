Regionalsport Schwarzwald TC BW Villingen: Ausfall des Kapitäns wiegt schwer

Regionalliga-Teams im Einsatz. Herren 30 mit wichtigem Heimspiel am Sonntag

Tennis, Regionalliga Herren 30: (jm) So etwas nennt man einen klassischen Fehlstart. Nach drei Niederlagen in Folge bilden die Herren 30 des TC Blau Weiß Villingen in der Regionalliga-Tabelle mit 0:6 Punkten das Schlusslicht. Am Sonntag erwarten die Doppelstädter zum Heimspiel (Beginn 11 Uhr) den Marburger TC. Der verletzte Mannschaftskapitän Dominik Adelhardt fehlt der Villinger Mannschaft doch sehr, und so muss man die Saisonziele völlig neu definieren. Wollten die Blau Weißen zu Saisonbeginn eigentlich voll angreifen, merken sie nun nach einigen knappen und teilweise unglücklichen Niederlagen, dass sie den Ausfall auf dieser Schlüsselposition bis dato nicht kompensieren konnten. Am Sonntag wartet eine weitere Chance, endlich den ersten Erfolg einzufahren. Allerdings hat Marburg schon zwei Siege auf dem Konto und wird sicherlich als Favorit in den Schwarzwald reisen.

Gegen Schlusslicht und Spitzenreiter

Regionalliga Damen: Die Damen des Villinger Regionalligateams haben am Wochenende zwei Auswärtsspiele. Am Samstag treten die Blau Weißen bei BASF Ludwigshafen an und am Sonntag bei der MTG Mannheim. Dabei könnten die Gegner zumindest laut der aktuellen Tabelle unterschiedlicher nicht sein. Ludwigshafen ziert das Tabellenende, Mannheim sonnt sich an der Spitze. „Natürlich wollen wir in Ludwigshafen punkten, aber das ist kein Selbstläufer. Die Frage ist immer, wie die Aufstellung sein wird,“ sagt Villingens Coach Jürgen Müller.

Im Villinger Team um Mannschaftsführerin Josy Escalona werden gleich drei Positionen neu besetzt. Auf der Spitzenposition kommt die Spanierin Rocio de la Torre-Sanchez zu ihrem ersten Einsatz für Blau-Weiß. Eine weitere Verstärkung wird Verena Schmid sein. Die ehemalige Weltranglisten- und Bundesligaspielerin wird ebenfalls zum ersten Mal für den TC BW Villingen aufschlagen. Sie gewann noch vor Wochenfrist mit ihrem College-Team der Barry University in Miami die All American Meisterschaft der Division 2. Wieder im Team ist Xenia de Luna, die ebenso wie Pia Schwarz den größten Abiturs-Stress hinter sich hat.