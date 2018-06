Donaueschingen TC BW Donaueschingen spitze

Oberliga-Damen setzen sich in Oberweier souverän mit 7:2 durch. Nach den Einzeln alles klar

Tennis, Oberliga Damen: TC BW Oberweier – TC BW Donaueschingen 2:7. (rom) Mit ihrem neuerlichen Sieg erklommen die Damen des TC BW Donaueschingen die Tabellenspitze in der Damen-Oberliga. Bereits nach den Einzeln führte die Mannschaft von der Baar souverän mit 1:5. Die anschließenden Doppel dienten lediglich der Komplettierung des Spieles.

Die Nummer eins der Donaueschinger, Tamara Arnold, gewann glatt in zwei Sätzen (0:6, 0:6). Barbara Pinterova an Position zwei holte mit dem 1:6, 2:6 den nächsten Punkt für die Blau Weissen. Karolina Nowak (0:6, 0:6), inzwischen ein Garant für Einzel- und Doppelerfolge sowie Vanessa Göpfert (0:6, 2:6) und Tijana Maksimovic (2:6, 1:6) holten die nächsten Punkte für die Blau Weissen. Lediglich Nummer fünf, Yvonne Nutz, zog beim 6:1, 6:0 den Kürzeren.

Weiter ging es in die Doppel. Auch hier waren Arnold/Göpfert (0:6, 0:6) und Pinterova/Nowak (0:6, 0:6) erfolgreich. Da tat die 6:4, 6:1-Niederlage vom Dreierdoppel Nutz/Maksimovic nicht mehr weh. „Das war ein souveräner Sieg mit zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft. So kann es weitergehen“, sagte ein zufriedener Teammanager Arno Göpfert. Am kommenden Sonntag tritt Donaueschingen beim TC Mengen an.