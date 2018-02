TB Bad Dürrheim schafft Klassenerhalt

Verbandsliga-Volleyballerinen gewinnen in Kirchzarten. Auch TV Villingen II erfolgreich

Volleyball, Verbandsliga Damen: (gre) Die Volleyballdamen des TB Bad Dürrheim gewannen am Samstag beim SV Kirchzarten souverän mit 3:0 Sätzen ((25:14, 25:22, 25:22) und sicherten sich vorzeitig den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Aufgrund der Grippewelle musste das Team von TB-Trainer Greguric auf die beiden Angreiferinnen Andrea Greguric und Nicole Ebner verzichten. Dennoch war das Team mit zehn Spielerinnen auf allen Positionen gut besetzt. Die Gäste kamen gut ins Spiel und punkteten immer wieder mit variablen Angriffen und gezielten Lobs über alle Positionen. Zunächst spielten beide Teams auf Augenhöhe, doch beim Spielstand von 5:5 spielten die TB-Damen durch druckvolle Aufschläge von Eva Ulrich und platzierte Angriffe von Anna Benz eine beruhigende 13:5-Führung heraus. Von nun an ließ das Team aus der Kurstadt nichts mehr anbrennen und sicherte sich den klaren 25:14-Satzgewinn. Im zweiten und dritten Satz zeigte Kirchzarten eine starke Abwehrleistung und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kirchzarten punktete zwar immer wieder über die Mittelpositionen, doch das Dürrheimer Team zeigte eine starke Abwehrleistung und entschied viele hart umkämpfte Ballwechsel für sich. Vor allem gegen Ende der Sätze zwei und drei bewiesen die Gäste starke Nerven und brachten auch diese mit jeweils 25:22 Punkten nach Hause. Trainer Greguric: „Wir hatten das Spiel durchweg unter Kontrolle. Mein Team hat auf allen Positionen überzeugt und eine starke Mannschaftsleistung gezeigt.“

Tatjana Gaus ragt heraus

SV Kirchzarten – TV Villingen II 1:3 (23:25, 11:25, 25:23, 23:25). (daz) Viel Gegenwehr hatten die Villinger Volleyball-Talente beim Abstiegskandidaten zu brechen, bevor sich die Mannschaft um Trainer Dirk Becker über einen hart erkämpften Sieg freuen durfte. „Ich habe diesmal an unserer Leistung nichts auszusetzen. Wir haben mannschaftlich sehr geschlossen gespielt und sind über die kämpferische Komponente immer besser ins Spiel gekommen. Kirchzarten präsentierte sich nicht wie ein Abstiegskandidat und hat meine Mannschaft richtig gefordert“, sagte Becker. Ein Extralob erhielt die Villingerin Tatjana Gaus. „Sie war große Klasse, hat viel gepunktet und die Mannschaft immer wieder mitgerissen. Das hat mir sehr gut gefallen“, ergänzte Becker, der sonst kaum Spielerinnen besonders hervorhebt.

Villingen musste schon im ersten Satz an die Leistungsgrenzen gehen, um sich die Führung zu sichern. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste deutlich. Alles deutete auf ein schnelles Spielende hin, doch Kirchzarten schlug im dritten Satz zurück. Villingen wehrte sich nach Kräften, musste aber das 1:2 hinnehmen. Nochmals stieg die Spannung im vierten Satz. Kirchzarten wollte das Spiel drehen, um die Minimalchance zu wahren, doch Villingen gelang der entscheidende Punktgewinn zum 3:1-Sieg. Becker: „Wir haben als Mannschaft funktioniert und das ist für mich eine schöne Erkenntnis.“

Da Spitzenreiter FT Freiburg in Bad Krozingen unterlag, trennen die drei Top-Teams (Freiburg, Bad Krozingen und Villingen) vor den letzten zwei Spielen nur zwei Punkte Alles scheint möglich, wobei Villingen in zwei Wochen mit dem Tabellenvierten Radolfzell/Litzelstetten noch eine ganz schwere Nuss zu knacken hat. Becker: „Da werden wir uns nochmals steigern müssen.“