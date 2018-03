Regionalsport Schwarzwald Sven Johansson: "Das Spiel war ein super Abschluss"

TV Villingen verabschiedet sich mit Heimsieg von den Fans. Für Martina Bradacova ist nach der Saison Schluss

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Das Ziel von Trainer Sven Johansson und seiner Mannschaft war es, sich ordentlich vom eigenen Publikum zu verabschieden. Dies gelang den Volleyballerinnen des TV Villingen: Beim letzten Heimspiel der Saison gegen den TV Jahn Kassel sahen rund 480 Zuschauer ein umkämpftes Spiel, das der Gastgeber am Ende dennoch mit 3:0 klar für sich entscheiden konnte.

Das letzte Heimspiel: „Das Spiel war ein super Abschluss für uns. Wir hatten eine große Kulisse und die Zuschauer haben einen Gegner gesehen, der alles gegeben hat“, sagte Johansson. Die Gäste aus Kassel kämpfen, genau wie der Gegner beim letzten Saisonspiel in knapp zwei Wochen, SSC Bad Vilbel, noch um den Klassenerhalt. „Auch wenn es das Ergebnis nicht vermuten lässt: Es war ein spannendes Spiel und sicherlich spektakulär für die Fans“, so Johansson. Die Mannschaft hatte sich nach Spielende bei den vielen Helfern bedankt, die die Heimspiele der Villingerinnen stets zu einem großen Spektakel mit DJ und Einlaufmusik gemacht hatten.

Personalsituation: Beim Tabellenvierten Villingen lichtet sich das Krankenlager. Die zuletzt wegen einer Grippe ausgefallene Sonja Kühne konnte gegen Kassel genauso mitwirken wie Ramona Wolber, auch wenn diese von ihrem Coach noch geschont wurde und immer wieder Auszeiten bekam. Die in dieser Saison oft von Verletzungen geplagte Nikola Strack konnte dagegen sogar durchspielen.

Abgang: Martina Bradavoca hatte bereits vor einigen Tagen angekündigt, nach dieser Saison als Spielerin aufhören zu wollen. Gegen Kassel zeigte die 30-jährige Außenspielerin erneut eine starke Leistung, was auch ihrem Trainer nicht entgangen ist: „Martina hat über die letzten beiden Jahre ein sehr hohes Niveau erreicht und könnte sicherlich noch eine Liga höher spielen. Sie wird uns fehlen, auch wenn die Tür für sie nie ganz zu ist“, so Johansson.

Mögliche Neuzugänge: Wie gewohnt wird der TVV nicht aktiv um neue Spielerinnen für die kommende werben. Der Verein will dagegen weiterhin auf die eigenen Nachwuchsspielerinnen setzen. Sven Johansson ist bei der Personalplanung öfters auf Zufälle angewiesen: „Manchmal ergibt es sich, dass jemand in der Nähe eine Ausbildung oder ein Studium absolviert und deshalb für eine Weile bei uns spielt, so wie beispielsweise Lena Kälberer. Das Grundgerüst werden aber weiterhin die Villinger Mädels bilden.“

Vorbereitung: Mit Blick auf die letzte Aufgabe der Saison, dem Auswärtsspiel gegen den SSC Bad Vilbel am Wochenende nach Ostern, lockert der Villinger Übungsleiter ein wenig die Zügel: „Über Ostern fahren einige Spielerinnen in Urlaub, das ist auch absolut okay. Ich will in Bad Vilbel den jungen Spielerinnen mehr Spielzeit geben.“

Fazit: Schon vor dem letzten Spiel blickte Sven Johansson auf die abgelaufene Saison zurück, mit der er, vor allem gegen Ende, zufrieden sei. „Ich hatte zwar gehofft, dass wir vom Verletzungspech ein wenig mehr verschont bleiben, aber da steckst du nicht drin. In einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann, mussten wir lange kämpfen, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.“