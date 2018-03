Regionalsport Schwarzwald Südbadisches Pokalfinale in Lahr

Spielort für Endspiel zwischen FC 08 Villingen und SV Linx festgelegt

Fußball, südbadischer Pokal: Das Endspiel um den SBFV-Rothaus-Pokal zwischen dem FC 08 Villingen und dem SV Linx wird im Stadion Dammenmühle in Lahr ausgetragen. Gespielt wird das Endspiel am Pfingstmontag, 21. Mai. Die genaue Anstoßzeit steht derzeit noch nicht fest. Auch in diesem Jahr wird das südbadische Pokalfinale im Rahmen des Finaltags der Amateure in einer Konferenz live in der ARD übertragen.

Ende des vergangenen Jahres wurde die Ausrichtung des Endspiels an die Vereine ausgeschrieben. Daraufhin hatten sich insgesamt neun Vereine aus dem Verbandsgebiet um die Ausrichtung beworben. Unter den Bewerbern wurde nun der Sportclub Lahr für die Ausrichtung ausgewählt.