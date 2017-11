Südbadische Visitenkarte bei German-Masters

Der Südbadener Andreas Krieg beerbt Gotthilf Riexinger als Reitturnier-Chef in der Schleyer-Halle

Es ist seit jeher ein delikates Verhältnis, das sich da spannt zwischen dem bedeutendsten Freiland-Reitturnier Baden-Württembergs – im Donaueschinger Schlosspark – und dem hochklassigsten Indoor-Pendant des Landes – in der Stuttgarter Schleyer-Halle. Denn das Spektakel in der Landeshauptstadt gründete und managte 32 Jahre der Reutlinger Möbelkaufmann Gotthilf Riexinger, stapelte dabei viel Renommee und Erfolg auf. Auch Donaueschingens Turniergeschichte enthält ein bedeutendes Riexinger-Kapitel – in ganz anderer Tonart allerdings: Bis 2005 war Riexinger im Schlosspark Turnierchef. Als das Fürstenberg-Turnier mit seiner Chef-Riege aus Schwenningen zu Provinzialität zu verkümmern drohte und abgehängt war vom internationalen Turnier-Geschehen, holte man Riexinger als Retter und durfte sich lange bestätigt fühlen, weil unter Riexinger & Co. das Turnier seine bislang glanzvollsten Jahrgänge erlebte. Doch als Riexinger mit dem sportlichen Ehrgeiz vor Augen kurzsichtig wurde für den wirtschaftlichen Kontostand, hob ihn damals OB Thorsten Frei aus dem Sattel.

Wenig Gutes hat der in Pferdesport- und Verbandskreisen sehr gut vernetzte Dressur-Richter und Turnier-Manager seitdem über Donaueschingen kommentiert. Im bedrohlichen Sinkflug befinde sich das Schlosspark-Turnier, unkte er öffentlich. Abgehängt von den national bedeutenden Turnieren wähnte er das Traditions-Ereignis, sah es auf Provinzniveau segeln.

Und so gerät es zur besonders pikanten Entwicklung, wenn jetzt ausgerechnet ein Mitglied dieser Riege aus dem vermeintlichen südbadischen Erfolgs-Schatten zum Erben Riexingers im Stuttgarter Turnier-Chefsessels wird, nachdem man den einstigen Herrscher über das dortige „German Masters“ 2016 und damit ein Jahr früher als er selbst wollte aus dem Amt drängelte. Seit Mittwoch dieser Woche sitzt der 57-jährige Springreiter-Pensionär Andreas Krieg, der in Nordstetten bei Villingen einen Ausbildung- und Turnierstall mit zwei Dutzend Pferden unterhält und mächtig stolz sein kann auf die Springreiter-Erfolge seiner Kinder Leonie und Niklas, auf Riexingers Turnierleiter-Stuhl. Neben dem ebenfalls neu antretenden 55-jährigen Geschäftsführer des Gestüts Albführen, Kai Huttrop-Hage, übernimmt der Debütant Andreas Krieg die Turnierleitung in der Disziplin Springen, während sich Huttrop-Hage und der weiterhin mitwirkende Turnier-Profi Carsten Rotermund die anderen Aufgaben teilen.

Doch so mächtig und souverän wie der im August 70 Jahre alt gewordene Gotthilf Riexinger können Andreas Krieg, Kai Huttrop-Hage und Carsten Rotermund nicht agieren. Denn auch auf dem Cannstatter Wasen legt – wie einst in Donaueschingen – immer ultivativer die Betriebswirtschaft die Spur künftiger Entwicklungen, wenngleich dort ein viel stabileres finanzielles Fundament existiert und an einem einzigen der fünf Tage mehr Zuschauer kommen als während aller vier Tage im Schlosspark. Und das Fernsehen macht freilich große Augen, geht es doch dort um Weltcup-Punkte, weshalb die nationalen Equipen selbstverständlich die Weltelite in die Schleyer-Halle schicken. Das wiederum beschränkt auch die Rolle eines Turnierleiters Andreas Krieg, dem die Nationen und auch Springreiter-Bundestrainer Otto Becker die Starterfelder diktieren. Nur über ein begrenztes Wild-Card-Kontingent kann Andreas Krieg da mitwirken. Ansonsten bestehe seine Aufgabe freilich in dem noch immer fordernden Credo, das Turnier „funktionieren zu lassen“, erklärt er.

Mit viel „Freude und Stolz“ aber sei er am Dienstag schon nach Stuttgart gefahren, schildert er seine Gefühlslage, auch wenn er sich schon bei einer ersten Besprechung für eine Verspätung entschuldigen musste, weil er davor noch beim 90. Geburtstag seines Vaters Karl den Umweg über Löffingen nehmen musste. Und auch Kriegs Kinder Leonie und Niklas sind angereist, starten in der nationalen und – Niklas – in der internationalen Tour. Insgesamt sehe er durchaus die Chance, nun die beiden hochklassigsten Pferdesport-Events im Land – eben in Stuttgart und Donaueschingen – einander wieder näher zu bringen. Eine Perspektive, die in der Riexinger-Ära durch die emotionale Barriere versagt blieb. Immerhin trug Andreas Krieg er auch schon den Titel „Botschafter“ des Schlosspark-Turniers. „Konkrete Pläne gibt’s aber noch nicht“, zügelt er die womöglich galoppierenden Phantasien. Aber die Epoche des genetischen Fremdelns zwischen Cannstatt und dem Schlosspark ist mit dem Beginn der Stuttgarter Turnierleiter-Ära Krieg wohl vorbei. Die Turnier-Achse zwischen Neckar und Donauquelle hat keinen Konstruktionsfehler mehr.