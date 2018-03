Regionalsport Schwarzwald Südbaden sahnt kräftig ab

Deutsche Meisterschaft der Junioren-Ringer. Adrian Wolny vom SV Triberg holt Gold

Ringen: (lh) Das fängt ja gut an für den Südbadischen Ringerverband (SBRV): 19 Medaillen, davon vier in Gold und der Sieg in der Länderwertung. Das war die Ausbeute bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften am Wochenende. Bei den Titelkämpfen im nordbadischen Hemsbach (griechisch-römisch) und in Bad Kreuznach (Freistil) sahnten die Südbadener mächtig ab.

Mit einer imponierenden Mannschaftsleistung verteidigten die griechisch-römisch-Ringer den Vorjahressieg in der Länderwertung. Mit 94 Punkten hatte Südbaden einen klaren Vorsprung auf die nächstplatzierten Württemberg (73) und Sachsen (60). Während der Titelgewinn von Patrick Neumaier (KSV Hofstetten) in der Klasse bis 97 kg nicht unbedingt eine Überraschung darstellte, hatte kaum jemand den Urloffener Chlovelle van Meier auf der Rechnung. Meier schulterte im Finale in Rückstand liegend den Neusser Samuel Bellscheidt.

Positiv überraschten außerdem Luca Lauble (KSV Hofstetten), Marc Fischer (RG Lahr), Alexander Kizimov (SV Gresgen), Nico Schmidt (KSV Taisersdorf) und Julian Lifke (KSV Appenweier) mit Bronze. Nicht ganz zufrieden sein dürfte Maximilian Remensperger (RKG Freiburg) mit Platz drei. Nach Silber 2017 hatte er sich wohl mehr erhofft. Von dem 15-köpfigen südbadischen Aufgebot platzierte sich in Hemsbach kein Athlet schlechter als Rang acht.

Eine noch stärkere Mannschaftsleistung gelang den Freistilspezialisten, die in Bad Kreuznach ihre Meister suchten. In der Endabrechnung hatten die SBRV-Junioren mit 80 Punkten die Konkurrenten Württemberg (55) und Bayern (46) und Nordbaden (43) im Griff. Held des Tages war Adrian Wolny vom SV Triberg, der in einem packenden Finale bis 65 kg gegen Leon Gerstenberger (AB Wurmlingen) beim 4:4 das bessere Ende hatte. Wolny gab in seinen vier Kämpfen nur sechs technische Wertungen ab, holte aber 36. In dessen Sog steigerte sich sein Triberger Vereinskamerad Abdullah Adigüzel zu Bronze bis 92 kg, womit kaum jemand im Vorfeld gerechnet hatte. Der dritte Triberger, Erik Ragg, wurde Achter.

Nach Gold bei der A-Jugend im Vorjahr gab David Brenn (KSV Tennenbronn) mit Bronze bei den Junioren einen glänzenden Einstand. Zwar war Ramzam Awtaew (TV Essen-Dellwig) beim 0:11 eine Nummer zu groß, doch im Kampf um Platz drei zeigte der Tennenbronner gegen Johannes Vögele (TuS Adelhausen) beim 3:2 Sieg, was in ihm steckt. Einen zweiten Meistertitel für den SBRV verpasste Lars Schäfle (RKG Freiburg). Er zog im Finale gegen Johannes Deml (RWG Mömbris-Königshofen) mit 0:5 den Kürzeren.

Jeweils Bronze gab es für die Megerle-Brüder Nico und Luca sowie Tarec Knosp (alle ASV Urloffen). Eine tolle Ausbeute hatte das Frauen-Quintett. Ellen Riesterer (RKG Freiburg) holte sich nach einem spannenden Kampf den Titel bis 50 kg, Sabrina Fischer (ASV Urloffen), Johanna Meier (WKG Weitenau-Wieslet) und Sina Moosmann (KSV Tennenbronn) wurden jeweils Vizemeisterin.