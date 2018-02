Regionalsport Schwarzwald Stephan Duffner: Einsätze in und für Afrika

Radrennfahrer wechselt zu neuem Team

Radsport: (rp) Die starken Leistungen von Stephan Duffner führten im vergangenen Jahr dazu, dass er die Möglichkeit erhielt, im Bundeligateam von Gesundshop 24 seine ausgezeichnete Form unter Beweis zu stellen. Dies gelang Duffner in bester Manier, denn er konnte von Anfang an zeigen, dass er eine wesentliche Verstärkung für das Team darstellt.

Durch seine gelungenen Vorstellungen wurde eine andere Mannschaft auf Duffner aufmerksam. Das Team Embrace the World Cycling Team bot ihm die Möglichkeit, in der Saison 2018 für diese Mannschaft in die Pedale zu treten. Dieses Team will nicht nur erfolgreich sein, es geht auch darum, Gutes zu tun. So werden für jeden gefahrenen Kilometer und Rennfahrer fünf Cent für einen guten Zweck gespendet. Dieses Geld wird Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt und damit werden Projekte überwiegend in Afrika unterstützt. Dies ist auch der Grund, warum die meisten Rennen in Afrika gefahren werden.

Sportlich hat die Hilfsaktion auch einen Riesenvorteil, denn der internationale Radsportverband UCI bietet dem Team die Möglichkeit, weltweit bei Rundfahrten der Kategorie 2.2 und Eintagesrennen der Kategorie 1.2 mit den Profis an den Start zu gehen. Für Stephan Duffner bedeutet dies, dass extrem anspruchsvolle Rennen auf ihn warten. Dies hat zur Folge, dass er auch sein Training nochmals intensivieren muss, denn seine neue Mannschaft ist das Team, das in Deutschland die meisten Siege eingefahren hat und damit zu den Topteams gehört.

Duffner hat Anfang Januar ein Trainingslager auf Mallorca absolviert und auch in heimischen Gefilden etliche Kilometer abgespult. Der Formaufbau scheint zu stimmen und so startet für ihn die neue Saison wesentlich früher als gewohnt. In der letzten Februar-Woche geht es mit zwei Rennen in Belgien los, dann kommen die Trainingsrennen des Schmolke Carbon Cups im Hegau. Geplant ist für Ende März eine Rundfahrt in Algerien und für Mitte Mai eine Rundfahrt in Marokko. Im Interstuhl-Cup wird Stephan Duffner für den RC Villingen starten, sofern es sein Renn-Kalender zulässt.