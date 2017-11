Regionalsport Schwarzwald Steigerung in der zweiten Hälfte

Panthers Schwenningen gewinnen in Limburg. Nur sieben Spieler bei Neckarstädtern im Einsatz

Basketball-Regionalliga: EVL Baskets Limburg – Wiha.Panthers Schwenningen 65:93 (25:32, 20:18, 8:27, 12:16). (ms) Mit dem siebten Sieg in Serie festigten die Panthers die Tabellenführung. Der Auswärtsauftritt in Limburg war aber vor allem in der ersten Hälfte nicht überzeugend.

Die Schwenninger reisten ersatzgeschwächt in die Domstadt. Neben dem Langzeitverletzten Christian Behrens (Kreuzbandriss) fehlten Nikola Fekete (Pferdekuss) und auch Kosta Karamatskos (Achillessehnenreizung). So musste es eine Rotation aus sieben Spielern richten, bei der Rasheed Moore und Davor Barovic über die komplette Spielzeit von 40 Minuten auf dem Spielfeld standen.

"Vorne hui, hinten pfui" beschreibt Panthers-Trainer Alen Velcic die Leistung seiner Mannschaft in den ersten 20 Minuten. Zwar führten die Panthers schnell mit zehn Punkten Vorsprung, offenbarten aber Schwächen in der Verteidigung. Die Schwenninger rotierten schlecht und erlaubten den Baskets zu viele offene Würfe aus der Distanz, die die Hausherren in der ersten Hälfte mit überragenden 70 Prozent Trefferquote versenkten. Auf der anderen Seite brannten die Raubkatzen im Angriff laut Velcic "ein offensives Feuerwerk" ab. Vor allem Rasheed Moore übernahm mit 13 Zählern im ersten Viertel das Punkten. So ging es mit 32:25 zugunsten der Gäste in die erste Viertelpause.

Auch im zweiten Abschnitt kam Limburg zu einfachen Punkten. Da den Gästen in dieser Periode einige Ballverluste unterliefen, entschied das Kellerkind der Tabelle das zweite Viertel mit 20:18 für sich. Zur Halbzeit waren die Baskets mit fünf Punkten Rückstand noch dabei.

In der zweiten Hälfte zeigte sich die Panthers-Defense von ihrer besten Seite und gestattete Limburg nur noch 20 weitere Punkte. Darius Pakamanis nahm den Spielmacher und Ex-Panther Julius Zurna an die kurze Leine, und auch Sergey Tsvetkov schränkte die Kreise von Topscorer Brandon Shingles ein. "Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass es nicht unser Anspruch ist, 45 Punkte in einer Hälfte zu kassieren", erklärt Trainer Velcic seine Pausenansprache. Diese fruchtete: In den zehn Minuten nach der Pause deklassierte Schwenningen die Baskets mit 27:8.

Im Schlussabschnitt schalteten beide einen Gang zurück. Zudem wurde beim Gast der Kräfteverschleiß deutlich. Velcic: "Wir haben in der ersten Hälfte schlecht verteidigt. In der zweiten Halbzeit war dies sehr sauber. Limburg war mit unserer Defense überfordert. Wir haben viele Bälle gewonnen, die zu einfachen Fastbreaks geführt haben." Wieder einmal war US-Boy Moore mit 31 Punkten und einer hervorragenden Trefferquote die gefährlichste Offensivkraft. Davor Barovic schaffte mit 16 Punkten und zehn Rebounds ein "Double-Double":

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (17 Punkte/3 Rebounds/6 Assists), Jaka Zagorc (8/1/3), Davor Barovic (16/10/2), Boyko Pangarov (11/2/1), Torben Tönjann (8/6/0), Rasheed Moore (31/3/2) und Darius Pakamanis (2/3/1).