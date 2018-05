Regionalsport Schwarzwald Steffen Breinlinger: Wir hatten gefühlt 40:1 Torschüsse

Rückblick auf den 25. Bezirksliga-Spieltag mit Analysen der Trainer

Fußball-Bezirksliga: (daz) Der 25. Spieltag brachte zwei direkte Duelle der Mannschaften, die auf den ersten vier Plätzen stehen. Mit jeweils 2:1 setzten sich die Gastmannschaften aus Geisingen in Hochemmingen und Pfaffenweiler in Gutmadingen durch. Vor allem der Kampf um Platz zwei bleibt spannend.

Mit dem Erfolg in Hochemmingen baute der SV Geisingen seine Tabellenführung auf sieben Punkte Vorsprung aus. Zudem hat Geisingen noch ein Spiel nachzuholen. Wie schon in einigen Spielen zuvor, siegte Geisingen einmal mehr mit nur einem Tor Differenz. Nur am 10. März gab es gegen Marbach einen klaren 5:1-Erfolg. „Möglicherweise liegt es daran, dass wir zuletzt immer wieder Änderungen in der Formation vornehmen mussten. Wir spielen nie komplett. Andererseits ist es wichtig, dass wir gewinnen und nicht wie wir gewinnen. Platz eins ist für meine Spieler kein psychologischer Rucksack. Wir wissen, dass wir nahezu immer Favorit sind und können aktuell auch damit umzugehen“, sagt Trainer Marijan Tucakovic.

Wie Tucakovic fand auch Mario Maus, Trainer des FC Hochemmingen, die drei Elfmeter, die zu den Treffern gegen Geisingen führten, „fraglich“. Beide Trainer attestierten dem Schiedsrichter keine souveräne Leistung. Für Maus stand Geisingen über 90 Minuten sehr stabil und habe wenige gute Möglichkeiten zugelassen. Gut fand Maus, dass seine Mannschaft es dennoch immer wieder versuchte, nie aufgab und Druck erzeugte. Geisingen indes machte keine Fehler, sodass das Hochemminger Punktekonto keinen Zuwachs erhielt. Die Maus-Elf ist im Kampf um Rang zwei dennoch dick dabei und hat bei einem weniger ausgetragenen Spiel sogar alle Chancen in der eigenen Hand.

Einen Punkt nahm der FC Gutmadingen aus den drei vergangenen Partien mit. Das jüngste 1:2 gegen Pfaffenweiler kostete der Elf von Trainer Steffen Breinlinger nun Rang zwei. „Wir haben in Hölzlebruck lange in Unterzahl gespielt und in den Schlussminuten den Ausgleich kassiert. Gegen Pfaffenweiler haben wir in den zweiten 45 Minuten nur auf das Tor der Gäste gespielt. Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Aktuell fehlt uns etwas das Abschlussglück“, stellt Breinlinger fest. Einsatz und Wille habe auch gegen Pfaffenweiler gestimmt und als Hinweis an die Konkurrenten sagt Breinlinger: „Wir schwächeln nicht.“ Die Mannschaft müsse jedoch im Torabschluss wieder effektiver werden. „Gegen Pfaffenweiler hatten wir gefühlt 40:1 Torschüsse und 90 Prozent Ballbesitz.“

Der FC Pfaffenweiler ist wieder auf Platz zwei angekommen. „Wir haben in den ersten 45 Minuten sehr gut gespielt, uns nach dem Seitenwechsel allerdings zu weit in die eigene Hälfte drängen lassen. Da hatte Gutmadingen deutlich mehr vom Spiel. Glücklicherweise haben wir mit unserer einzigen Chance den Siegtreffer erzielt“, resümiert Spielertrainer Patrick Anders. Noch kurz vor dem Spiel musste Anders aus gesundheitlichen Gründen weitere Spielerausfälle hinnehmen. „Die Jungs, die dann auf dem Platz standen, haben es super gemacht. Für das Saisonfinale hoffe ich natürlich auf die Rückkehr einiger Spieler. Wir wollen diesen zweiten Platz, der zwischenzeitlich für uns schon unerreichbar schien, nun halten“, betont Anders.

Nach zuletzt vielen Gegentreffern hat Michael Henseleit, Trainer des FV Marbach, taktisch einiges umgestellt und damit auch die richtige Entscheidung getroffen. Marbach ist nun, inklusive des jüngsten 2:0-Erfolgs bei der DJK Donaueschingen II, seit 202 Minuten ohne Gegentreffer. „Uns hatte schon der 4:0-Sieg am Mittwoch gegen die SG Riedböhringen viel Selbstvertrauen gegeben. Daran haben wir in Donaueschingen angeknüpft. Nun, da wir aus der Abstiegszone heraus sind, ist meiner Mannschaft die Last von den Schultern genommen. Wir spielen wieder befreiter auf und wollen in der Tabelle noch ein Stück nach oben“, kündigt Henseleit an. Einmal mehr bewiesen die Marbacher zudem ihre Auswärtsstärke. 20 der bisherigen 30 Punkte holte die Elf auf fremden Plätzen.

Der SV TuS Immendingen zählte lange zu den Abstiegskandidaten, doch jetzt hat die Elf von Trainer Kadir Ibis offenbar zum richtigen Zeitpunkt die Form gefunden. „Wir sind rechtzeitig aufgewacht. Der 5:2-Erfolg in Brigachtal geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben einige Zeit gebraucht, um uns auf den großen Platz einzustellen. In dieser Phase haben wir auch die zwei Gegentore kassiert. Nach kleineren Umstellungen lief es deutlich besser“, bilanziert Ibis. Seine Elf machte aus einem 0:2 ein 5:2. Neun Punkte holten die Immendinger aus den vergangenen vier Partien und exakt neun Punkte Vorsprung hat das Team nun auch auf das Quartett am Tabellenende. „Die kleine Serie war eminent wichtig. Wenn wir jetzt noch eine Partie gewinnen, sollten wir aus allen Rechnereien raus sein, zumal ich nicht glaube, dass die Teams hinter uns nun alle Begegnungen gewinnen werden“, fügt Ibis an.