Regionalsport Schwarzwald Steffen Breinlinger: Uns geht die Puste nicht aus

Rückblick auf den 27. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Knapp vier Wochen vor Abschluss der Saison darf der SV Geisingen schon seine Meisterfeier planen. Am Pfingstmontag würde schon ein Punkt in Hölzlebruck die Geisinger zum Landesligisten machen. Weitaus mehr Spannung versprechen das Rennen um Rang zwei und der Abstiegskampf.

Trotz der überraschenden 0:4-Heimniederlage gegen die SG Riedböhringen blieb der FC Gutmadingen auf dem zweiten Platz. Allerdings kann der FC Hochemmingen am Mittwoch im Nachholspiel (zuhause gegen Tennenbronn) vorbeiziehen. „Der Gegner hat taktisch sehr diszipliniert gespielt und wir haben mit individuellen Fehlern nachgeholfen. Ich messe unsere Leistungen jedoch nicht nur an Ergebnissen, sondern auch am Auftreten. Am Samstag war es sicherlich nicht gut, aber zuvor durchaus“, betont Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger und ergänzt: „Uns geht nicht die Puste aus. Wir werden an den letzten Spieltagen nochmals alles abrufen. Klar ist aber auch, dass wir alles das zeigen müssen, was uns stark macht.“ Gutmadingen holte aus den letzten fünf Spielen nur vier Punkte.

Die besten Chancen auf Platz zwei hat jetzt der FC Hochemmingen. Gewinnt die Elf die restlichen vier Partien, kann die zweite Bezirksliga-Saison mit den Landesliga-Aufstiegsspielen verlängert werden. Das jüngste 5:1 gegen Königsfeld stuft Trainer Mario Maus als „eines der besten Spiele der gesamten Saison“ ein. Seine Elf sei viel gelaufen, habe sich viele Chancen erspielt, nahezu nichts vom Gegner zugelassen und spielerische Elemente eingebracht. „Wir haben jetzt alles in der eigenen Hand. Bei uns herrscht keinerlei Euphorie. Alle sind fokussiert und konzentriert“, so Maus. Neben den zuletzt guten Ergebnissen freut sich der junge Trainer zudem „über den immer deutlich sichtbar werdenden Entwicklungsprozess der Mannschaft“.

Der FC Pfaffenweiler hat durch die 0:2-Niederlage bei der DJK Donaueschingen II eine bessere Ausgangslage im Kampf um Platz zwei verspielt und muss auf Ausrutscher von Gutmadingen und Hochemmingen hoffen. „Ich will unsere großen Verletzungssorgen nicht als Ausrede anführen: Fakt ist aber, dass einige Spieler ihrer Bestform nachlaufen. Unter den Bedingungen müssen wir so ehrlich sein und uns eingestehen, dass es für ganz vorn nicht reichen wird. So weit sind wir noch nicht“, fasst Trainer Patrick Anders seine Erkenntnisse zusammen. Seine Elf kannte die Samstagsergebnisse und wollte couragiert auftreten, was aber nur in Ansätzen gelang. „Mir ist es ein Rätsel, wie wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. In den zweiten 45 Minuten haben wir kaum einmal ernsthaft auf das Tor der DJK geschossen. Ich hoffe, wir nutzen jetzt das freie Wochenende, um Kräfte zu sammeln und die Köpfe frei zu bekommen“, fügt Anders an.

Seit Oktober mussten die Spieler der SG Riedöschingen/Hondingen auf den vierten Saisonsieg warten. Der gelang jetzt mit dem 2:1 in Brigachtal. „Wir haben sehr geduldig gespielt und auf unsere Chancen gelauert. Als die Möglichkeiten kamen, haben wir sie eiskalt genutzt“, sagt Kapitän und Co-Trainer Björn Werhan. Wieder dabei war Torjäger Patrick Bäurer, der nach seiner Einwechslung nur drei Minuten benötigte, um das 2:0 zu erzielen. Bäurer steht nun auch für die restlichen Partien zur Verfügung und könnte das entscheidende Puzzleteil beim Aufsteiger sein, um die Liga zu halten. Am Mittwoch gastiert die Elf in Marbach. Werhan: „Da müssen wir nachlegen.“

Nach vier Spieltagen auf dem letzten Platz hat der SV Überauchen mit dem 2:0-Erfolg gegen Immendingen ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben und wurde damit auch die Rote Laterne los. „Endlich hatten wir wieder einmal vier, fünf Spieler auf der Bank und somit mehr Möglichketen. Wir haben den letzten Strohhalm ergriffen, denn ohne die drei Punkte wären wir sicher weg gewesen“, analysiert Trainer Frank Albrecht und fügt an: „Die Jungs haben das gut gelöst und sich ein dickes Kompliment verdient“. Durch den Erfolg haben die Überauchener weiterhin eine reelle Chance auf den Klassenerhalt, müssen das aber am Mittwoch bei der SG Riedböhringen nachlegen.

Als Werner Bucher im vergangenen Herbst als neuer Trainer beim FC Brigachtal einstieg, hielt die Elf die Rote Laterne fest umklammert. Bucher sorgte für Euphorie, Punkte und den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen die SG Riedöschingen steht der FC Brigachtal jedoch wieder dort, wo die Elf vor Buchers Beginn stand. Ganz am Ende. „Es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Dann haben wir den Gegner jedoch zu Toren eingeladen. Dass uns in der gesamten Rückrunde noch kein Sieg gelungen ist, hat Gründe“, sagt Bucher. Wenn er seine Spieler fragt, antworten diese oft nur mit einem Achselzucken. Bucher ist nicht der Typ, um aufzugeben. „Wir haben die schlechteste Ausgangsposition, aber noch ist nichts verloren. Jetzt warten noch drei Endspiele.“

Dreikampf um Platz zwei

Während der SV Geisingen kurz vor der Meisterschaft steht, zeichnet sich in der Bezirksliga Schwarzwald ein Dreikampf um Platz zwei ab. Das Restprogramm der drei heißesten Kandidaten für die Aufstiegsrunde zur Landesliga:

FC Gutmadingen (27 Spiele/+26 Tore/53 Punkte):

27. Mai: SV/TuS Immendingen (A)

2. Juni: DJK Donaueschingen II (H)

9. Juni: SV Geisingen (A)

FC Hochemmingen (26/+32/52):

17. Mai: FV Tennenbronn (H)

27. Mai: FV Marbach (A)

3. Juni: SV Hölzlebruck (H)

9. Juni: FC Pfaffenweiler (A)

FC Pfaffenweiler (27/+29/52):

27. Mai: FV Tennenbronn (H)

2. Juni: FC Dauchingen (A)

9. Juni: FC Hochemmingen (H)

H: Heimspiel; A=Auswärtsspiel