Regionalsport Schwarzwald Startschuss zur Titelverteidigung für Volleyballerinnen

Mannschaftsvorstellung des TV Villingen. Vier neue Spielerinnen im Kader

Volleyball, Dritte Liga Damen: Seit Mitte August schwitzen die Volleyballerinnen des TV Villingen in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Jetzt ist die Vorfreude auf die Punktspiele groß. Am Samstag empfängt das Team in der Hoptbühlhalle (19 Uhr) den SSC Bad Vilbel zum Punktspielauftakt. Aus der Meister-Mannschaft der vergangenen Saison, die auf einen Zweitliga-Aufstieg aus mehreren Gründen verzichtet hatte, haben sich mehrere Spielerinnen verabschiedet, doch dank einiger Zugänge dürfen die Trainer Sven Johansson und Robert Senk wieder mit einem Zwölfer-Kader planen.

Von einem erneuten Angriff auf den Ligatitel will Johansson im Vorfeld nicht sprechen. „Ich warte erst einmal die Hinrunde ab, bevor ich Prognosen über mögliche Tabellenplatzierungen abgebe. Andererseits sollten wir die Klasse haben, um uns erneut im oberen Drittel der Tabelle zu platzieren.“ Er weiß, dass einige Ligakonkurrenten ihre Kader deutlich mehr aufgestockt haben. Zudem zeigten am vergangenen Wochenende die Neulinge aus Lebach und Beiertheim mit ihren Auftaktsiegen, dass sie sich in der Liga etablieren wollen.

Felicitas Piossek, Britta Steffens (beide USC Konstanz), Viviane Hones (VC Offenburg), Judith Gäbler und Juliane Zeitvogel (beide hörten aufgrund schwerer Verletzungen mit Volleyball spielen auf) sowie Larissa Claaßen (SV Lintorf) haben die Villinger verlassen. Mit Mittelblockerin Lena Kälberer (TG Biberach), den Außenannahmespielerinnen Julia Reich (MTV Stuttgart) und Maria Kühne (TSV Burladingen) sowie dem Eigengewächs Lisa Spomer (diagonal) stehen vier neue Spielerinnen im Kader, wobei Kühne nach einem zweijährigen Abstecher zurückkehrte. In der gesamten Vorbereitung waren zudem die eigenen Youngster Amelie Nunnenmacher und Jule Gaisser dabei, werden aber zunächst für die zweite Mannschaft gemeldet. Sie sollen perspektivisch integriert werden.

Wieder als Kapitän fungiert die nun endgültig auf die Diagonalposition gewechselte Michelle Feuerstein. „Die Vorfreude auf die Punktspiele ist bei uns riesig. Wir wollen wieder guten Sport anbieten und die Zuschauer mitnehmen. Ich hoffe, die Fans sind genauso hungrig wie wir“, sagt Feuerstein. Auch Routinier Martina Bradacova sieht dem Auftakt freudig entgegen. „Die Zeit ohne Spiele ist schnell vergangen. Wir haben ein neues Team, wissen aber noch nicht genau, wo wir stehen.“ Sie plane sportlich nur noch von Jahr zu Jahr und wolle versuchen, an die starke Saison 2016/17 anzuknüpfen.

Gut integriert wurden die Neuzugänge, was bei Maria Kühne ganz einfach war. Auch Julia Reich, die Zweitligaerfahrung vom MTV Stuttgart mitbringt, fühlt sich gut aufgenommen: „Da ich in Albstadt studiere, bot sich der Wechsel an. Ich hoffe, wir spielen wieder an der Tabellenspitze mit. Wir haben gut trainiert.“ Lena Kälberer, die in Schwenningen an der Polizeifachschule studieren wird, sagt: „Ich habe schon in den USA gespielt. Die Erfahrungen möchte ich einbringen und der Mannschaft helfen.“

Johansson will in den letzten Stunden vor dem Auftakt noch einmal Positionen testen. Ideal dazu passt am heutigen Donnerstag ein Freundschaftsspiel beim Regionalligisten FV Tübinger Modell (18 Uhr). Alle anderen geplanten Testspiele hatten sich zerschlagen, was Johansson indes nicht als Nachteil wertet. „Da wir oft zwölf Spielerinnen im Training hatten, haben wir zwei Mannschaften gebildet, die auf dem gleichen Niveau spielen. Möglicherweise bringt uns das mehr als gegen unterklassige Teams zu testen.“ Auf eine Startformation für den Samstag wollte sich der Coach noch nicht festlegen. „Ich bin im Gegensatz zu Robert Senk ein Freund der Rotation. Es werden nahezu alle Spielerinnen zum Einsatz kommen“, kündigte der Cheftrainer an.

Die Villinger Spiele:

Vorrunde:

Samstag, 23. September – 19 Uhr:

TV Villingen – SSC Bad Vilbel

Sonntag, 1. Oktober – 15 Uhr:

TV Lebach – TV Villingen

Samstag, 14. Oktober – 19 Uhr:

TV Villingen – TV Waldgirmes

Sa. 28. Oktober – 19 Uhr:

TV Villingen – VC Wiesbaden II

Sonntag, 5. November – 16 Uhr:

BSP MTV Stuttgart – TV Villingen

Samstag, 11. November – 19 Uhr:

TV Villingen – TSG Bretzenheim

Samstag, 18. November – 19.30 Uhr:

SV KA-Beiertheim – TV Villingen

Samstag, 25. November – 19.30 Uhr:

SV Sinsheim – TV Villingen

Samstag, 2. Dezember – 19 Uhr:

TV Jahn Kassel – TV Villingen

Samstag, 9. Dezember – 19 Uhr:

TV Villingen – TV Holz

Rückrunde:

Samstag, 6. Januar – 19 Uhr:

TV Villingen – TV Lebach

Samstag, 13. Januar – 20 Uhr:

TV Waldgirmes – TV Villingen

Samstag, 27. Januar – 15 Uhr:

VC Wiesbaden II – TV Villingen

Samstag, 3. Februar – 19 Uhr:

TV Villingen – BSP MTV Stuttgart

Samstag, 17. Februar – 19.30 Uhr:

TSG Bretzenheim – TV Villingen

Samstag, 24. Februar – 19 Uhr:

TV Villingen – SV KA-Beiertheim

Samstag, 10. März – 19 Uhr:

TV Villingen – SV Sinsheim

Sonntag, 18. März – 16 Uhr:

TV Holz – TV Villingen

Samstag, 24. März – 19 Uhr:

TV Villingen – TV Jahn Kassel

Samstag, 7. April – 19.30 Uhr:

SSC Bad Vilbel – TV Villingen