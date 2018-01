Regionalsport Schwarzwald Startschuss bei Biathlon-EM

Christin Maier und Janina Hettich in Südtirol am Start. EM-Auftakt heute mit Einzelrennen

Biathlon: Heute um 10 Uhr fällt in Ridnaun (Südtirol) der Startschuss zur Europameisterschaft der Biathleten. Zum deutschen EM-Aufgebot gehören auch zwei Schwarzwälderinnen: Janina Hettich (SC Schönwald) und Christin Maier (SC Urach). Das Duo wird in Ridnaun bereits heute zum Einsatz kommen. Ab 13.30 Uhr steht das Einzelrennen über 15 Kilometer auf dem Programm. Nach dem Einzelrennen folgt für Hettich und Maier am Freitag der Sprint und am Samstag der Verfolgungswettkampf. Den Abschluss der Titelkämpfe macht am Sonntag die Mixed-Staffel.

Christin Maier löste am vergangenen Wochenende quasi in letzter Minute das Ticket nach Südtirol. „Bei einem internen Ausscheidungsrennen in Ruhpolding kämpfte ich mit zwei anderen Biathletinnen um den letzten Startplatz und bin natürlich glücklich, dass ich es geschafft habe. Es war ein großer Druck“, sagt die 21-Jährige. Bereits in ihrem ersten Jahr bei den Damen darf die Sportlerin vom SC Urach nun bei der EM an den Start. „Darüber freue ich mich riesig“, so Maier.

In Ridnaun hofft die Sportsoldatin vor allem am Schießstand auf eine gute Leistung. „Das Laufniveau ist sehr hoch. Deshalb muss ich beim Schießen besonders treffsicher sein, um eine gute Platzierung zu erreichen“. Auch bei guten Einzel-Ergebnissen in den nächsten Tagen macht sich Christin Maier auf einen Platz in der Mixed-Staffel am Sonntag wenig Hoffnung: „Nadine und Karolin Horchler sowie Anna Weidel sind enorm stark. Da habe ich nur wenig Chancen. Ich bin froh, dass ich überhaupt bei der EM dabei bin.“

Genauso froh ist auch Janina Hettich vom Skiclub Schönwald. Nach ihrem starken 10. Platz am 11. Januar beim IBU-Cup am Arber hatt e die Lauterbacherin das EM-Ticket in der Tasche. Somit blieb ihr das Ausscheidungsrennen erspart. Auch für die 21-Jährige geht es im ersten Jahr bei den Damen darum, am Schießstand die Basis für eine Top-Platzierung zu legen. Auf jeden Fall werden die beiden Schwarzwälder Biathletinnen bei der Europameisterschaft wertvolle Erfahrungen sammeln.

Der EM-Zeitplan

Mittwoch: 10 Uhr: Einzel Herren (20 km), 13.30 Uhr: Einzel Damen (15 km)

Freitag: 11 Uhr: Sprint Herren (10 km), 14 Uhr: Sprint Damen (7,5 km)

Samstag, 13 Uhr: Verfolgungswettkampf Herren (12,5 km), 15 Uhr: Verfolgungswettkampf Damen (10 km)

Sonntag, 13 Uhr: Single Mixed-Staffel (eine Läuferin und ein Läufer je Team), 15 Uhr: Mixed-Staffel (zwei Läuferinnen und zwei Läufer pro Team)