Regionalsport Schwarzwald Starke zweite Halbzeit des FC 08 Villingen

Nullachter gewinnen bei Astoria Walldorf II. Nedzad Plavci trifft beim 4:0-Sieg zweimal

Fußball-Oberliga: FC Astoria Walldorf II – FC 08 Villingen 0:4 (0:1). (mp) Der FC 08 Villingen hat die unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen TSG Balingen gut verkraftet. Bei Schlusslicht FC Astoria Walldorf II setzten sich die Nullachter souverän mit 4:0 durch und verbesserten sich auf den fünften Tabellenplatz.

Nullacht-Trainer Jago Maric nahm zwei Änderungen gegenüber dem letzten Balingen vor und brachte Gianluca Serpa für Frederik Bruno auf der rechten Außenverteidigerposition und Cristian Giles im offensiven Mittelfeld für den leicht angeschlagenen Tobias Weißhaar.

Die Regionalliga-Zweite aus Walldorf hatte vor lediglich 150 Zuschauern im Astoria-Waldstadion den besseren Start. In der zehnten Minute tauchte Luca Erhardt frei vor dem Gästetor auf, scheiterte aber zweimal an Nullacht-Torhüter Christian Mendes. Nach dieser Schrecksekunde übernahm der Aufsteiger aus dem Schwarzwald immer mehr das Kommando. In der 17. Minute streifte ein Freistoß von Villingens Torjäger Nedzad Plavci die gegnerische Querlatte. In Minute 28 war Plavci erfolgreich. Nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld ließ der Nullacht-Stürmer einen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen und traf platziert zum 1:0 für die Villinger in die lange Ecke. Vier Minuten später wäre beinahe der zweite Treffer gefallen, aber Astoria-Keeper Paul Lawall reagierte glänzend und parierte den Kopfball von Cristian Giles. Kurz vor der Pause noch eine gute Möglichkeit für Teyfik Ceylan, aber es blieb bei der knappen 1:0-Führung für die Nullachter zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel drückte die Maric-Elf weiter auf das Tempo und wollte schnell für klare Verhältnisse sorgen. Die Platzherren kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte. Nach knapp einer Stunde sorgte Cristian Giles für die Vorentscheidung, als der spanische Neuzugang der Nullachter den etwas zu weit vor seinem Tor postierten Astoria-Keeper mit einem Heber zum 2:0 überwand.

Mit diesem zweiten Treffer war der Widerstand des Schlusslichts gebrochen. Rund fünf Minuten vor Spielende feierte der lange verletzte FC 08-Kapitän Benedikt Haibt noch ein kurzes Comeback. In den Schlussminuten legte der Aufsteiger noch zweimal nach. Zunächst markierte Plavci mit seinem achten Saisontreffer, nach schöner Vorarbeit von Giles das 3:0 (84.) und in der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Tobias Weißhaar mit einem schönen Schlenzer für den 4:0-Endstand. Kurz zuvor hatte Nullacht-Torhüter Mendes noch einmal seine Klasse gezeigt, als er gegen Andre Becker zur Stelle war und der Nachschuss zur Ecke abgeblockt wurde.

„Wir hätten zu Beginn der Partie in Rückstand geraten können, als Mendes zweimal toll gehalten hat. Danach bekamen wir das Spiel immer besser in den Griff und hätten schon zur Pause deutlicher führen müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel klar unter Kontrolle und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, freute sich Villingens Trainer Jago Maric über den zweiten Auswärtssieg der Saison. Am Samstag erwartet der FC 08 Villingen zu Hause den Göppinger SV. Tore: 0:1 Nedzad Plavci (28.), 0:2 Cristian Giles (59.), 0:3 Nedzad Plavci (84.), 0:4 Tobias Weißhaar (90. + 1). ZS: 150. Schiedsrichterin: Karoline Wacker (Grosserlach).

FC 08 Villingen: Mendes, Stark (75. Bruno), Ovuka, Niedermann, Serpa, Wehrle, Geng, Ceylan, Kaminski (72. Weißhaar), Giles (85. Bak), Plavci (86. Haibt).