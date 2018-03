Regionalsport Schwarzwald Starke Schonacher

Landesligist gewinnt Testspiel beim Verbandsligisten Offenburger FV

Fußball: (daz) Landesligist FC Schonach scheint für die zweite Saisonhälfte bereits in prächtiger Verfassung zu sein. Am Montagabend gewannen die Schonacher ein Vorbereitungsspiel beim Verbandsliga-Vierten Offenburger FV mit 4:3. Nach einem Schonacher Eigentor (10.) drehten Gianvito Romeo (16.) und Manuel Passarella (27.) die Partie bis zum Pausenpfiff. In Halbzeit zwei legte der Gastgeber (46./63.) zum 3:2 nach, bevor erneut Romeo (78.) und Alexander Gernan (85./Elfmeter) den Schonacher Sieg perfekt machten.

„Meine Mannschaft ist konditionell topfit. Wir haben in der Schlussviertelstunde sogar das Tempo nochmals angezogen. Wie die Mannschaft Ball und Gegner laufen ließ, hat mir sehr gut gefallen. Es war eine Partie auf gutem Verbandsliga-Niveau“, sagte Schonachs Trainer Enrique Blanco. Am heutigen Mittwoch sollen ab 19 Uhr in einem weiteren Testspiel beim Bezirksligisten SV Hölzlebruck auch jene Spieler eine Chance bekommen, die am Montag nicht dabei waren.