Starke Bad Dürrheimer Leistung

Verbandsligist bezwingt FC Singen mit 2:0 Toren. Ali Sari und Mustafa Akgün treffen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Singen 04 2:0 (0:0). Der FC Bad Dürrheim hat mit dem vierten Saisonsieg nicht nur den Gast vom Hohentwiel in der Tabelle überholt, die Mannschaft von Trainer Reiner Scheu hat auch noch eines ihrer bisher besten Saisonspiele gezeigt. Bei einer besseren Chancenauswertung wäre sogar ein höherer Sieg möglich gewesen. Die Gäste hingegen waren mit ihrem Latein an der Strafraumgrenze der Kurstädter am Ende, sodass Torhüter Jonas Kapp auch dank der guten Arbeit seiner Vorderleute einen ruhigen Nachmittag verbrachte.

„Wir machen es uns weiterhin selbst schwer. Natürlich ist der Sieg wichtig, aber dreimal standen Spieler allein vor dem Singener Torhüter und nutzen die Möglichkeiten nicht. Ansonsten war unser Spiel gut. Wir sind auf einem guten Weg mit einem Punktestand zu überwintern, der uns für das Frühjahr alle Chancen ermöglicht“, fasste Scheu seine Eindrücke zusammen. Singens Co-Trainer Heinz-Harald Damerow sagte: „Wir haben unsere Stärke, die Zielstrebigkeit, vermissen lassen. Außer den ersten zehn Minuten dürfen wir mit der Partie nicht zufrieden sein. Uns fehlte die Durchschlagskraft vor dem Dürrheimer Tor.“

Singen begann die Partie offensiv. Nach rund zehn Minuten glichen die Kurstädter die Spielanteile aus und nach etwa einer halben Stunde hatte Bad Dürrheim Vorteile. Joshua Woelke (25.) besaß die erste Chance nach einem Eckball. Noch besser war die Gelegenheit des jungen Julian Rönnefarth (36.), der plötzlich frei vor dem Tor stand. Singens Schlussmann Wind parierte den Schuss mit einem Ausfallschritt. Danach hatte Nico Tadic die Chance zum ersten Treffer. Auf der anderen Seite stand die Dürrheimer Abwehr sehr gut und so versuchte es der Gast mit Distanzschüssen.

Vier Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als sich die Dürrheimer belohnten. Nach einer Hereingabe von Mustafa Akgün stand Ali Sari völlig frei, umkurvte noch den Torhüter und schob ins kurze Eck zum 1:0 ein. Zwei Zeigerumdrehungen später hätte Akgün nachlegen können. Als die Gäste vehement einen (berechtigten) Freistoß forderten, erreichte Akgün ein langer Pass aus der eigenen Abwehr. Der Torjäger schoss den Ball aber etwas zu hoch, sodass dieser die Querlatte rasierte. In Minute 74 machte es Akgün besser, weil er gedankenschnell handelte. Zunächst legte Tadic einen starken Lauf über den halben Platz hin und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Tadic schoss vom Elfmeterpunkt selbst, doch Wind parierte. Den Abpraller nutzte Akgün und staubte in Torjäger-Manier zum 2:0 ab.

Singen warf nun alles nach vorne, aber Dürrheim agierte weiterhin ruhig und fing die Angriffe ab. Tadic und der eingewechselte Abdullah Cil hatten die letzten Chancen der Gastgeber, während Schlussmann Kapp auf der anderen Seite Mühe hatte, die Körpertemperatur zu halten. Tore: 1:0 (50.) Sari, 2:0 (74.) Akgün, SR: Maier (Offenburg); ZS: 110.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Tadic, Bah, Schwer, Woelke, Detta, Schaplewski, Rönnefarth (66. Cil), Fantov, Sari (75. Zulji), Akgün.