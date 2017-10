Regionalsport Schwarzwald Standen alle nur auf dem linken Fuß

Rückblick auf den 10. Landesliga-Spieltag. Einige Schwarzwälder Trainer enttäuscht

Fußball-Landesliga: Fünf der sieben Schwarzwälder Landesligisten haben am Wochenende ihr Punktekonto aufgestockt. Allerdings herrscht nicht bei allen fünf Teams eitel Sonnenschein. Immer mehr Spannung verspricht der Kampf an der Tabellenspitze, wo die ersten drei Mannschaften lediglich durch das Torverhältnis getrennt sind.

Mit dem 1:1 in Löffingen musste der FC Schonach den gerade erst eroberten ersten Platz wieder abgeben, doch die Ausgangslage ist für die Elf um Trainer Enrique Blanco weiterhin sehr komfortabel. Blanco ärgerte sich schon über den Elfmeter, den Löffingen zum 1:0 nutzte. „Es war keiner. Unser Schlussmann trifft den Ball und nicht den Gegenspieler“, so Blanco. Seine Elf schüttelte sich durch und glich zum 1:1 aus. Nach dem Platzverweis für Löffingen lief bei Schonach kurioserweise wieder weniger. „Einige Spieler dachten, es geht auch mit 80 Prozent. Wir haben die Brechstange ausgepackt, statt auf spielerische Elemente zu setzen“, ergänzt Blanco. Dem Trainer gefiel auch nicht, dass seine Elf das Spiel zu wenig in die Breite zog und es den Löffingern somit einfach machte.

Als „einen Punkt für die Moral“ bewertet Tim Heine, Trainer des FC Löffingen, das Unentschieden gegen Schonach. Mit den ersten 45 Minuten war Heine aber nicht einverstanden. „Dem Gegentor ging ein Stellungsfehler voraus. Die Reaktion auf unseren Platzverweis war jedoch gut“, fügt Heine an. Aufgrund der Dezimierung wechselte der Trainer in der Pause gleich zweimal, um taktisch umzustellen. Der Plan ging auf. „Wir haben es in den zweiten 45 Minuten deutlich besser gemacht. Mit der am Sonntag gezeigten Einstellung hätten wir sicherlich mehr Punkte auf unserem Konto“, fügt Heine an. Er nahm, was nicht für jeden verständlich war, Torjäger Gaudig nach 45 Minuten vom Platz. „Ich wollte nicht auf Kevin Hoheisel mit seiner Schnelligkeit verzichten“, begründet Heine die Maßnahme.

In einem eher schwachen Landesliga-Spiel entführte der FC 08 Villingen II bei der SG Dettingen zumindest einen Zähler (1:1). „Das Ergebnis ist gerecht und dennoch haben wir zwei Punkte verloren. Viele meiner Spieler haben nicht einmal ansatzweise Normalform gezeigt. Ich hätte nach 45 Minuten sieben oder acht von ihnen auswechseln können“, ärgert sich Trainer Marcel Yahyaijan. Dabei habe seine Mannschaft zuvor eine gute Trainingswoche gezeigt, was aber im Spiel nicht zu sehen war. „Es war eine Kopfsache. Wir hatten eine Fehlpassquote von nahezu 80 Prozent. Einfache Bälle wurden unbedrängt ins Seitenaus gespielt“, zählt der Coach die Schwachstellen auf. Mehrere Spieler hatten den Gegner offenbar zu leicht genommen. Außerdem fällt auf: Spielt die Elf ohne Mario Ketterer, fehlt die ordnende Hand. Keiner ist da, der Ruhe reinbringt und das Spiel strukturiert. „Von außen kann ich da auch nur bedingt einwirken. Mario nimmt mir auf dem Platz sehr viel Arbeit ab“, fügt der Übungsleiter an.

Mit einem 7:0-Erfolg beeindruckte der FC Furtwangen beim SV Obereschach. „Ob du 3:0 oder 7:0 gewinnst, ist fast egal. Es gibt immer nur drei Punkte. Dennoch tut uns der Erfolg natürlich gut und ist eine kleine Entschädigung dafür, dass wir uns oft nicht belohnt haben“, sagt Spielertrainer Markus Knackmuß. Von der ersten Minute an habe seine Elf gespielt, wie es sich der Coach wünscht und zudem endlich einmal effektiv die Chancen verwertet. Furtwangen hat mit dem Sieg gleich zwei Ziele erreicht: eine zweistellige Punktezahl und ein einstelliger Tabellenplatz. Knackmuß warnt indes vor zu großer Zufriedenheit. „Wir dürfen uns freuen, aber es ist längst noch nicht alles in Ordnung.“ Nach einer regenerativen Einheit am Montag beginnt am heutigen Dienstag die Vorbereitung auf die nächste Partie, wenn der starke Aufsteiger Überlingen ins Bregtal kommt. Knackmuß: „Dann ist das 7:0 kein Thema mehr. Überlingen wird uns, wenn wir nicht aufpassen, die Freude ganz schnell austreiben.“

Auch 24 Stunden nach der 0:7-Heimpleite suchte Mario Bibic, Trainer des SV Obereschach, nach Lösungs- und Erklärungsansätzen. „Nichts hat darauf hingedeutet. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche. Von Anfang an sind wir nicht ins Spiel gekommen und mit jedem Gegentreffer wurde es schlimmer. Wir haben zu wenig Lauf- und Kampfbereitschaft gezeigt und standen alle irgendwie nur auf dem linken Fuß“, bilanziert Bibic. Furtwangen habe viel aggressiver gespielt. Für Obereschach war es im fünften Heimspiel die fünfte Heimniederlage. „Wir treten immer gleich auf, egal ob zu Hause oder auswärts. Die Heimbilanz ist schwer zu erklären“, wirkt Bibic etwas ratlos. Nach dem 0:7 ist jetzt eine Trotzreaktion gefordert. Allerdings muss Obereschach nun nach Pfullendorf.

Nach einem 0:0-Pausenstand setzte sich die DJK Donaueschingen auf eigenem Platz gegen Markdorf noch mit 4:3 durch. „Es war von beiden Seiten ein ganz schwaches Landesliga-Spiel. Beide Mannschaften haben nach der Pause jegliche Defensivarbeit vernachlässigt“, analysiert DJK-Trainer Christian Leda und fügt an. „Vor zwei Wochen haben wir stark gegen Schonach gespielt und nicht gewonnen. Jetzt waren wir schwach und haben drei Punkte“, so Leda. Am Montag durften sich fast alle Spieler über einen trainingsfreien Tag freuen. Leda hielt ein Sondertraining mit den Rückkehren Florian Kleinhans, Andreas Albicker, Stephan Ohnmacht und Daniel Köpfler ab. „Alle vier haben Rückstände, sind aber für unser Spiel extrem wichtig. Sie müssen schnell auf den Fitnessstand der anderen Spieler kommen“, erläuterte Leda.

Vor zwei Wochen in Überlingen kassierte die DJK Villingen in der 90. Minute das 2:3. Vor einer Woche ging die Elf gegen Donaueschingen nach einer 3:0-Führung mit einem 3:3 vom Platz. Und am Samstag gab es in Minute 93 das 1:2 in Frickingen. Vier bis fünf mögliche Punkte gingen so verloren. „Dreimal in Folge so die Punkte abzugeben ist bitter, zumal wir in Frickingen glänzende Chancen hatten, um selbst mit 2:1 in Führung zu gehen“, sagt Villingens Trainer Ralf Hellmer. Dem DJKCoach gefielen in Frickingen die zweiten 45 Minuten seiner Elf. Es wurde kombiniert, wie es Hellmer sich vorstellt und der Gegner fand kaum ein Gegenmittel. Nun wird Hellmer wohl Aufbauarbeit leisten müssen. Nicht nachvollziehen kann er, warum Alieu Sarr die Ampelkarte sah: „Ich sage nie etwas gegen Schiedsrichter, aber die Karte war völlig unangebracht.