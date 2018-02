Regionalsport Schwarzwald Stadtderby mit klaren Vorzeichen

Handballer des VfH spielen gegen TG Schwenningen. Punktabzug für TG am grünen Tisch

Handball-Bezirksliga, Neckar-Zollern: VfH Schwenningen – TG Schwenningen (Samstag, 20 Uhr, Deutenberghalle). (daz/olg) Auch wenn der Klassenerhalt des VfH bei bisher nur einem Saisonsieg schon in weite Ferne gerückt ist, im Stadt-Derby ist das Team nochmals hoch motiviert. Die Spieler aus Schwenningen und Donaueschingen wollen sich besser als bei der klaren 25:38-Niederlage im Hinspiel verkaufen und vielleicht würde ein Überraschungserfolg neue Kräfte wecken. Allerdings müssen die Gastgeber weiterhin größere Personalsporgen kompensieren. "Wir werden mehrere Spieler aus der zweiten Mannschaft einbauen müssen. Da auch Robert Zoll mit einer Knieverletzung wohl bis zum Saisonende ausfällt, wird es personell ganz eng. Selbst wenn auch die TG nicht in Bestbesetzung spielt, sind wir klarer Außenseiter", sagt VfH-Kapitän Benjamin Früh.

Besonders schwer trifft den VfH das Verletzungs- und Ausfallpech im Rückraum. So wird wohl viel über die Außenspieler gehen müssen, was die taktischen Möglichkeiten einschränkt. Das Ziel des VfH wird es daher sein, die Partie möglichst lange offen zu halten und nicht frühzeitig aussichtslos zurückzufallen. Dass die nachrückenden jungen Spieler möglicherweise Fehler machen, wird ihnen bereits vorab verziehen. "Die Jungs sollen einfach Handball spielen und sich nicht mit den Nebengeräuschen beschäftigen", ergänzt Früh. Auch für die Donaueschinger Spieler im VfH-Team hat das Stadt-Derby eine Bedeutung. "Wir identifizieren uns so sehr mit dem VfH, dass auch für uns das Spiel einen hohen Stellenwert hat", fügt Früh an.

TGS-Trainer Holger Hafner nimmt die Favoritenrolle an. Er hat fast den vollen Kader zur Verfügung. Mental musste er allerdings ein Stimmungstief beilegen. Die am 4. Februar mit 28:26 Toren gewonnenen Top-Partie gegen die TG Schömberg wurde annulliert und nun gegen die Schwenninger gewertet. Auslöser war die Sperre von Tomi Czech. Hafner: "Er war vier Spiele wettbewerbsübergreifend im Pokal und bei Punktspielen gesperrt. Vor dem Schömberg-Spiel habe ich ihn viermal nicht eingesetzt. Jetzt hat uns der Verband erklärt, dass das Pokalspiel nicht gezählt wird. Er durfte da nicht spielen. Es war mein Fehler. Mich ärgern weniger die zwei abgezogenen Punkte. Viel schlimmer und unverständlich ist, dass sich jetzt die Strafe automatisch verdoppelt." Czech muss noch einmal vier Partien zuschauen.

Zum Derby sagt der Coach: "Wir wollen gewinnen. Dazu muss die Konzentration stimmen. Im Hinspiel gaben die TG-Akteure in den zweiten 30 Minuten Vollgas und legten VfH-Torjäger Benjamin Früh an die Kette. Hafner hat 13 Spieler und einige taktische Möglichkeiten, Sein Team hat seit Anfang Dezember nicht mehr verloren und weit davon entfernt, dem Lokalrivalen Gastgeschenke zu verteilen. Gut möglich, dass es durch das Verbandsurteil bei der TG eine Trotzreaktion gibt.

Landesliga, Frauen: TSV Neuhausen/Fildern – TG 1859 Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr). (olg) Es ist das Spiel des Tabellenletzten gegen den Vorletzten. Im ersten Vergleich gab es ein 21.21-Unentschieden. TG-Trainer Karsten Hauser hat mit seinem Teams aus den bisherigen sechs Auswärtsspielen noch keinen Punkt mitgebracht. Auswärts ist Schwenningen harmlos. "Wir werden alles versuchen, um den letzten Platz abzugeben", betont Hauser. Er setzt darauf auf den Ehrgeiz seiner Spielerinnen, wenn schon, dann nicht als Tabellenletzter abzusteigen.