Regionalsport Schwarzwald Stadt-Derbys in der Vorbereitung

DJK Villingen bald wieder im Training

Fußball: (daz) Für die DJK Villingen steht auch in dieser Saison der Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga im Mittelpunkt. Die Elf um Trainer Jan Hirsch braucht dazu einen perfekten Punktspielstart, denn gleich die erste Partie am 10. März beim Schlusslicht SC Konstanz wird richtungweisend sein. Bis dahin hat Hirsch einige Vorbereitungsspiele vereinbart, darunter interessante Stadt-Derbys. Personell gibt es aktuell in der bisherigen Wechselperiode keine Veränderungen bei der DJK.

Am Montag, 22. Januar, bittet Hirsch seine Schützlinge zum Trainingsauftakt. Die erste Woche wird am Samstag, 27. Januar, mit einem Freundschaftsspiel gegen den württembergischen Bezirksligisten BSV Schwenningen abgeschlossen. Am Samstag, 3. Februar, hat Hirsch einen Test gegen den SV Haslach vereinbart. Am Samstag, 17. Februar, nimmt die DJK an einem Blitzturnier teil. Gegner sind Verbandsligist FC Bad Dürrheim und Bezirksligist SV Überauchen. Wiederum eine Woche später gastieren die Villinger beim VfR Merzhausen, bevor am Dienstag, 27. Februar, ein Freundschaftsspiel gegen den Tabellenführer der Kreisliga A, FC Fischbach, folgt. Zum Abschluss der Vorbereitung, am 3. März, spielt die DJK gegen den Ortsnachbarn und Ligakonkurrenten FC 08 Villingen II. Beide Mannschaften haben die zwei Punktspiele gegeneinander bereits absolviert, sodass es für beide eine echte Generalprobe werden sollte. Mit dem anschließenden Punktspiel in Konstanz hoffen die Villinger auf eine ähnliche erfolgreiche Rückrunde wie in der vergangenen Saison, als trotz schier aussichtsloser Lage doch noch der Klassenerhalt perfekt gemacht wurde.