regionalsport schwaezwald Stadt-Derby in St. Georgen

Stadt-Derby in St. Georgen

Vorschau auf die Spiele in der Fußball-Kreisliga B

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Auf eigenem Platz hat Tabellenführer FKB Villingen (14 Punkte) am Sonntag die Chance, mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Schönenbach seine Position auszubauen. Verfolger NK Zagreb Villingen (13) hat beim SV Niedereschach (7) eine weitaus schwierigere Aufgabe. Der FC Mönchweiler (4) strebt gegen den FC Gütenbach (11) den zweiten Saisonsieg an. Gütenbach ist noch ungeschlagen. Ebenfalls ungeschlagen ist der FC Unterkirnach (8), der Schlusslicht FC Königsfeld II (2) erwartet. Außerdem findet das Stadt-Derby in St. Georgen statt. Der A.S.C. (3) empfängt den FV/DJK (5).

Spitzenspiel in Wolterdingen

Staffel 2: Punktgleich marschieren bisher die SG Unadingen/Dittishausen und der FC Wolterdingen (13) vorne weg. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell in Wolterdingen. Spannung ist garantiert. Auch das Spiel der Verfolger zwischen dem SV assen (10) und der SG Kirchen-Hausen (12) verspricht viel Brisanz. Leicht favorisiert scheint die SG Aulfingen/Leipferdingen (8) gegen den TuS Blumberg (5). Offen erscheint auch das Duell zwischen dem SV Ewattingen (8) und der SG Döggingen/Hausen vor Wald (7). Der FC Gutmadingen II (1) spielt gegen den SV Mundelfingen (5). Tabellenschlusslicht bleibt auf jeden Fall der spielfreie und noch punktlose FC Grüningen.