Regionalsport Schwarzwald St. Georgener Schwächephase bestraft

Aufsteiger verliert gegen Spitzenreiter Hofweier. Abwehrchef StephanLermer schwer verletzt

Handball, Südbadenliga: TV St.Georgen – HGW Hofweier 21:28 (9:15) (sle) Die nächste Niederlage für den TV St.Georgen: Der Aufsteiger unterlag gegen den Tabellenführer HGW Hofweier in eigener Halle. Obwohl der Gast unter der Woche offensichtlich mit der Grippewelle zu kämpfen hatte, konnte der Tabellenführer mit einer schlagkräftigen Truppe in den Schwarzwald reisen. Verletzte Spieler kompensiert der Gegner aktuell durch die Reaktivierung des ehemaligen HGW-Toptorjägers Manuel Cybulski oder den ehemaligen Drittliga-Kreisläufer der HSG Konstanz, Sebastian Groh.

St. Georgen ging durch Mario Müller per Tempogegenstoß in Führung. Die Jungs vom Roßberg verteidigten engagiert, kämpften um jeden Ball und nutzten ihre Torchancen. So ging es über 13 Minuten, bis der zehnfache Torschütze Florian Herzog Hofweier erstmals in Führung brachte. In den Schlussminuten der ersten Hälfte leisteten sich die Gastgeber einige Fehlwürfe und mussten zudem in Unterzahl agieren. Der Spitzenreiter nutzte dies zu einfachen Toren und erspielte sich erstmals ein kleines Polster, während die Gastgeber immer wieder an HGW-Torhüter Nikolic scheiterten. So gingen die Schwarzwälder mit einem 9:15-Rückstand in die Pause. „Wir haben stark begonnen. Vor allem in der Defensive haben wir engagiert gearbeitet. Leider konnten wir die Vorgabe, sichere Angriffe zu spielen und effektiv zu Ende zu bringen, nicht immer umsetzen. Hofweier wusste diese Fehler eiskalt zu bestrafen“, kommentierte St. Georgens Trainer Jürgen Herr den ersten Durchgang.

Halbzeit zwei eröffnete Theo Assfalg mit einem schnellen Doppelschlag, der dann allerdings wiederum von Florian Herzog mit einem Dreierpack beantwortet wurde. Dann mussten die „Jungs vom Roßberg“ einen weiteren Rückschlag wegstecken. Stephan Lermer musste verletzt vom Feld. Der St. Georgener Abwehrchef erlitt einen Bruch des Mittelfußknochens. Eine Rückkehr noch in dieser Saison ist eher unwahrscheinlich. Lermer wird seinem Team vor allem in der Defensive fehlen.

Mitte der zweiten Halbzeit stand es 13:22. Das größte Problem der Schwarzwälder war, dass man den Ball einfach nicht mehr im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Die hitzige und intensive Partie wurde weiter ruppiger. Zehn Minuten vor Schluss sah Manuel Bürk die dritte Zeitstrafe und somit die rote Karte. In der Schlussphase gaben die St. Georgener ihr Bestes und waren um eine Resultatsverbesserung bemüht. Dies gelang mit dem 21:28 auch. „Wir haben unser Bestes gegeben und gut gekämpft. Unsere Leistung war über weite Strecken in Ordnung. Hofweier ist eine Spitzenmannschaft. Das bekamen wir vor allem bei unserer Schwächephase Ende der ersten Hälfte zu spüren. “ sagte der verletzte Stephan Lermer.

Tore St. Georgen: T. Assfalg (5),L. Holzmann, Grieshaber, Müller (je 3), N. Holzmann (3/2), Bürk (2/1), P. Assfalg, Vetter (je 1).